Ціни на ліки злетять: українців попередили про подорожчання вже найближчим часом

В Україні готуються до нового витка подорожчання медикаментів, і цього разу зміни можуть відчути мільйони пацієнтів. Найбільше зростання цін прогнозують на імпортні препарати, які напряму залежать від валютного курсу та вартості закупівель за кордоном.

В Україні дорожчають ліки: які саме і наскільки зростуть ціни

Як повідомляють "Коментарі", директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що вже найближчим часом ціни на імпортні ліки можуть зрости приблизно на 10–15%, що пов’язано передусім із коливанням валютного курсу.

Які ліки подорожчають найбільше

За словами фахівців, найбільш вразливими залишаються саме імпортні медикаменти. Вони закуповуються за іноземну валюту, тому будь-які зміни на фінансовому ринку миттєво відображаються на кінцевій вартості для споживача.

При цьому важливо розуміти, що навіть частина українських препаратів залежить від імпортної сировини. Однак, попри це, суттєвого стрибка цін на вітчизняні ліки наразі не прогнозується, і вони залишаться більш стабільними у порівнянні з іноземними аналогами.

Чому не варто скуповувати ліки “про запас”

На фоні новин про подорожчання багато українців можуть замислитися про створення домашніх запасів медикаментів. Проте в Міністерстві охорони здоров’я закликають цього не робити.

Фахівці наголошують: масове скуповування ліків може лише погіршити ситуацію, оскільки штучно підвищує попит і, відповідно, стимулює ще більше зростання цін. Окрім того, існує ризик, що частина препаратів просто втратить термін придатності і не буде використана.

Системні проблеми на фармринку

Ситуація ускладнюється тим, що фармацевтичний ринок уже стикається з дефіцитом окремих імпортних препаратів. За оцінками експертів, близько 76% компаній повідомляють про нестачу таких ліків, що може свідчити про формування системної проблеми.

Це означає, що питання доступності медикаментів стає не менш важливим, ніж їхня ціна. У таких умовах державі доведеться активніше реагувати на виклики ринку, щоб уникнути поглиблення кризи.

Що буде далі з цінами

Експерти прогнозують, що найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною. Багато залежатиме від валютного курсу, логістики постачання та загальної економічної ситуації.

Водночас українцям радять зберігати раціональний підхід до купівлі ліків, орієнтуватися на реальні потреби та за можливості консультуватися з лікарями щодо альтернатив.

