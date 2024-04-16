Что происходит вокруг рынка электроэнергии в Украине: почему нас готовят к повышению тарифов

В Украине периодически актуализируется вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Зачастую объясняется это тем, что рыночная ее себестоимость в тех же европейских странах на порядок выше, чем в Украине. Но так ли это на самом деле? Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко опубликовал у себя в Фейсбук интересную информацию о том, что базовые цены на электроэнергию в самых богатых европейских странах (кроме Польши) намного дешевле, чем в Украине. При этом, в Минэнерго говорят, что себестоимость электроэнергии в Украине порядка 1,5 грн за кВт-ч, или 1500 грн за МВТ-Ч (38 долл), хотя, как видно из инфографики, в Венгрии или Словакии она стоит порядка 18 долл. О чем это говорит? Почему украинцев продолжают убеждать, что надо снова подымать тарифы (до 3,5 грн за кВт-ч)? Не выглядит ли это как попытка уничтожения украинской энергетики, когда можно неплохо заработать через поставки в Украину дешевой – европейской? Что происходит у нас на этом рынке? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Тарифы на свет. Фото: из открытых источников

Скорее всего – рост тарифов неизбежен

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

"Я не стал бы разбирать тему уровня тарифов, исходя только из условий работы энергосистем разных стран, но в условиях мирного неба. Украина входит в ситуацию разрушений, которые не будут устранены к отопительному сезону. А значит, зимнее потребление электроэнергии будет базироваться на остатках отечественной генерации, которой недостаточно. На генерацию от малых и домашних генераторов, стоимость электроэнергии от которых зависит от стоимости бензина, дизеля или от природного газа, тем, кому повезло. Ну и от экспорта, который даже в условиях более низкой стоимости не сможет покрыть потребности Украины, просто исходя из физического сечения перетока на границе".

Таким образом, продолжает эксперт, сложилась ситуация с дефицитом, которая всегда имеет два выхода. Или рост цен на дефицит, или карточная система распределения дефицита при сохранении социального уровня тарифов.

"Первый вариант может вызвать негатив в обществе, что чревато в условиях войны. Второй вариант, может быть воспринят как неизбежность в условиях войны, но требует жесткого государственного регулирования, чего явно нет", – отмечает Игорь Черкашин.

К тому же, уточняет он, реально создать такую систему практически нереально в условиях зачастую полного непонимания роли государства в военной экономике.

"Что на выходе? Скорее всего – рост тарифов неизбежен. Но при этом он не гарантирует наличие достаточного количества электроэнергии для потребителей, – подчеркивает эксперт. – Можно только посоветовать каждому потребителю персонально оценить свои технические возможности для прохождения отопительного сезона. И надеяться на теплую и солнечную зиму".

К коммерческим структурам и структурам-монополистам есть вопросы

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников согласен с тем, что ситуация с электроэнергией и ценами на нее в нашей стране – неоднозначная.

"В Украине существуют коммерческие структуры, структуры-монополисты, которые работают на этом рынке – и объявляют цены на свой продукт. Учитывая, что согласно многим данным цены в Европе на электроэнергию, действительно, выше, чем у нас, со стороны государства необходим жесткий контроль за ценами и тарифами. В частности, за тем, какую прибыль получает, к примеру, коммерческая структура, которая добывает электроэнергию. Какой удельный вес этой прибыли, какая себестоимость и так далее", – поясняет экономист.

По его словам, так как мы живем во время войны, следует если не национализировать подобные стратегически важные объекты, то установить за ними жесткий госконтроль. Чтоб понимать реальное положение вещей: сколько электроэнергии вырабатывается, как она поставляется, по какому принципу предлагается именно такая цена за нее – как промышленности, так и домохозяйствам.

"Пока же нас явно готовят к тому, что электроэнергия будет еще больше дорожать. Пытаясь увязать это с российскими ударами по украинской энергоструктуре. Но не поясняя, почему те или иные недоработки государства и коммерческих структур опять намерены переложить на плечи обычных украинцев. Жизненный уровень которых резко сократился. Потому идея о новом витке роста тарифов выглядит достаточно сомнительно", – констатирует Алексей Плотников.

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