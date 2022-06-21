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Депутаты приняли закон о размерах тарифов на время действия военного положения: что известно

Парламент одобрил несколько законов о ценовой политике в сфере снабжения газа и тепла

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Верховная Рада приняла на заседании ряд законов о моратории на повышение цен на тепло для бытовых потребителей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Депутаты приняли закон о размерах тарифов на время действия военного положения: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

В частности, приняты изменения в законы "О рынке газа", "О теплоснабжении", "О жилищно-коммунальных услугах" и другие. В документе "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного состояния и последующего восстановления" (№7427) прописано, что вводится мораторий на повышение тарифов на рынке газо и теплоснабжения.

Запрет повышать цену на коммунальные услуги будет действовать во время военного положения и полгода после его отмены. Поставщики не могут повышать цену чем та, которая есть сейчас, на услуги по распределению природного газа, цены на тепловую энергию и ее поставки, на поставки потребителям горячей воды.

Кроме того, поставщик природного газа на время действия моратория не может вынуждать должника оплатить услуги. То есть не может подавать иски в суды, включать долг в ежемесячные счета, прекращать газоснабжение и т.д.

Субъекты хозяйствования будут получать из бюджета компенсацию за разницу в тарифах с 1 февраля по последний месяц действия моратория, как предусмотрено законом. На эти расходы планируется привлечь более 180 млрд грн финансовой помощи, которую предоставят международные партнеры. В приложениях прописано, что 150 млрд грн будет привлечено из специального фонда.

Местным бюджетам продолжат выплачивать субвенцию на покрытие разницы в тарифах на тепло. Предлагается в приложениях заложить в бюджет – сумму в 38,2 млрд гривен на эти выплаты.

В целом 21 июня парламент принял три законопроекта №7427, 7428, 7429, которые предусматривают установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Как писал портал "Комментарии", Украина планирует импортировать газ для нынешней зимы в США и с Ближнего Востока.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/searchResults
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