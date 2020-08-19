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Главная Новости Бизнес тарифы Эксперт Concorde Capital оценил, сколько олигархи заработают на росте энерготарифов
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Эксперт Concorde Capital оценил, сколько олигархи заработают на росте энерготарифов

Эксперт Concorde Capital Александр Паращий рассказал, к какому увеличению прибыли приведет изменение энерготарифов

сегодня, 17:38
Автор:

Станислав Молчанов

Изменение условий RAB-регулирования для операторов систем распределения (облэнерго) на условиях доходности на уровне 12,5% на старую базу инвестиций вместо 1% приведет к увеличению реальной прибыли до 60%. Об этом пишет руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в своем Facebook.

"В среднем, оценочная стоимость активов облэнерго (тот самый RAB, на который собираются начислять доходность 12,5% или 1%) в пять раз превышает цену приватизации этих активов в долларовом эквиваленте. Это означает, что норма прибыли на активы в 12,5% давать владельцу облэнерго годовую доходность от приобретения облэнерго около 60%. Это не совсем европейская доходность", - пояснил Паращий.

Эксперт Concorde Capital оценил, сколько олигархи заработают на росте энерготарифов

По его словам, "европейские практики" разные. И в этих практиках случаи, похожие на наши.

Так, английские водоканалы были приватизированы в конце 1980-х по цене, почти в 25 раз ниже стоимости их активов. Вводя "RAB-регулирование" для этих компаний, британский Регулятор взял за базу не оценочную стоимость активов водоканалов, а рыночную – ту, которая почти в 25 раз ниже.

Добавим, что в конце апреля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ) презентовала условия RAB-регулирования для облэнерго. Согласно им, доходность на старую базу инвестиций (оценочную стоимость облэнерго) должна составить 1%, а на новую базу инвестиций – 15%. Прежний состав НКРЭКУ предлагал ввести RAB-регулирование с единой ставкой 12,5% на старую и новую базу. Потом – с единой ставкой 17,5%.

Кроме того, народные депутаты Людмила Буймистер (Слуга народа) и Виктория Гриб (внефракционная) требуют от НКРЭКУ введения единой ставки доходности на старую и новую базу. Рассматриваются варианты 12,5% и 15%. Отметим, что Виктория Гриб до избрания в Верховную Раду работала в энергохолдинге ДТЭК Рината Ахметова, которому принадлежит около половины облэнерго по объемам.

Напомним, в Киеве с 1 августа вырастут тарифы на электроэнергию.


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