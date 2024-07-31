Эксперт рассказал, к чему приведет повышение тарифов на коммуналку

В Украине уже насчитывается более 700 тысяч должников за коммуналку. И это только чьи дела переданы в исполнительную службу. Так что на самом деле их еще больше. Однако их количество точно увеличится в разы после поднятия тарифов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко.

Тарифы. Фото: из открытых источников

Что касается градации по регионам, то, по информации Олега Попенко, по состоянию на июль 2024 года в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги.

С начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%.

"В конце прошлого года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3%. Больше всего должников проживает на Днепропетровщине – более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее следуют Харьковская и Донецкая область – 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно. 36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление – 258,8 тыс. На втором месте со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение – 18,6% или 130,2 тыс., замыкают тройку долги за свет – 67,9 тыс. или 9,7%", – рассказал эксперт.

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