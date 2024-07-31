Эксперт рассказал, к чему приведет повышение тарифов на коммуналку

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине уже насчитывается более 700 тысяч должников за коммуналку. И это только чьи дела переданы в исполнительную службу. Так что на самом деле их еще больше. Однако их количество точно увеличится в разы после поднятия тарифов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко.
Тарифы. Фото: из открытых источников
Что касается градации по регионам, то, по информации Олега Попенко, по состоянию на июль 2024 года в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги.
С начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%.
Читайте на портале "Комментарии" — после масштабных российских ударов по украинской энергетике, ущерб от которых составляет более миллиарда долларов, власти от разговоров о необходимости повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей перешли к конкретным шагам. Правительство повысило тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" повышение тарифа и положение дел в украинской энергетике.
Также издание "Комментарии" сообщало – готовимся к росту тарифа на газ: в Верховной Раде ответили, когда это может произойти.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!