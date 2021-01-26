Эксперт рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов

На фоне повышения тарифов в Украине могут активизироваться мошенники, которые попытаются незаконно завладеть чужой недвижимостью. О возможных опасностях и попытках их избежать "Комментариям" подробно рассказал председатель ОО "Антирейдерский центр", адвокат Дмитрий Йовдий.

Мошенники могут попытаться заработать на повышении тарифов. Фото из открытых источников

Как объяснил эксперт, аферисты всегда следят за тенденциями, в том числе и негативными. Из-за значительного роста тарифов люди склонны доверять незнакомцам, которые пообещают помочь расплатиться по квитанциям или оформить якобы "государственную" материальную помощь. Те же, в свою очередь, могут воспользоваться случаем, чтобы провернуть махинацию с недвижимостью.

"Квартирные мошенники с легкостью входят в доверие […] Под благовидным предлогом помощи, они обманным путем завладевают имуществом этих граждан разными способами. Обещают материальную помощь, содействие в снижении стоимости коммуналки, при этом подсовывают на подпись доверенности либо договора об отчуждении недвижимости", — объясняет Дмитрий Йовдий.

По мнению адвоката, двумя главными причинами, почему украинцы позволяют себя обмануть, являются тотальное обнищание и, как следствие, элементарная неспособность населения оплачивать коммуналку из-за заоблачных цен.

"От повышения тарифов в первую очередь страдают малозащищенные люди — одинокие пенсионеры, безработные, инвалиды, лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть все те, кто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги", — объясняет Дмитрий Йовдий.

Эксперт акцентирует внимание на том, что в данный период, когда "коммуналка" временно не отрегулирована, следует быть особенно внимательными. Имеется большой риск "отдать" свою квартиру или дом ловким мошенникам. Йовдий советует не доверять случайным знакомым, хранить оригиналы документов в надежном месте и никому их не отдавать.

"И, конечно, ни за что не ставьте свою подпись под любыми документами, содержание которых вам не знакомо", — подчеркнул адвокат.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в феврале для украинцев кардинально изменятся тарифы на газ.

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