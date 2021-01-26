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Эксперт рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов

Помимо очевидных неудобств, которые причиняет рост тарифов на "коммуналку", есть и другие неприятные моменты

сегодня, 12:20
Автор:

Вечканова Елена

На фоне повышения тарифов в Украине могут активизироваться мошенники, которые попытаются незаконно завладеть чужой недвижимостью. О возможных опасностях и попытках их избежать "Комментариям" подробно рассказал председатель ОО "Антирейдерский центр", адвокат Дмитрий Йовдий.

Эксперт рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов

Мошенники могут попытаться заработать на повышении тарифов. Фото из открытых источников

Как объяснил эксперт, аферисты всегда следят за тенденциями, в том числе и негативными. Из-за значительного роста тарифов люди склонны доверять незнакомцам, которые пообещают помочь расплатиться по квитанциям или оформить якобы "государственную" материальную помощь. Те же, в свою очередь, могут воспользоваться случаем, чтобы провернуть махинацию с недвижимостью.

"Квартирные мошенники с легкостью входят в доверие […] Под благовидным предлогом помощи, они обманным путем завладевают имуществом этих граждан разными способами. Обещают материальную помощь, содействие в снижении стоимости коммуналки, при этом подсовывают на подпись доверенности либо договора об отчуждении недвижимости", — объясняет Дмитрий Йовдий.

По мнению адвоката, двумя главными причинами, почему украинцы позволяют себя обмануть, являются тотальное обнищание и, как следствие, элементарная неспособность населения оплачивать коммуналку из-за заоблачных цен.

"От повышения тарифов в первую очередь страдают малозащищенные люди — одинокие пенсионеры, безработные, инвалиды, лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть все те, кто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги", — объясняет Дмитрий Йовдий.

Эксперт акцентирует внимание на том, что в данный период, когда "коммуналка" временно не отрегулирована, следует быть особенно внимательными. Имеется большой риск "отдать" свою квартиру или дом ловким мошенникам. Йовдий советует не доверять случайным знакомым, хранить оригиналы документов в надежном месте и никому их не отдавать.

"И, конечно, ни за что не ставьте свою подпись под любыми документами, содержание которых вам не знакомо", — подчеркнул адвокат.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в феврале для украинцев кардинально изменятся тарифы на газ. 


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