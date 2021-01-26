Эксперт рассказал, к каким опасностям приведет повышение тарифов

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Вечканова Елена
На фоне повышения
тарифов в Украине могут активизироваться мошенники, которые попытаются незаконно
завладеть чужой недвижимостью. О возможных опасностях и попытках их избежать "Комментариям"
подробно рассказал председатель ОО "Антирейдерский центр", адвокат Дмитрий
Йовдий.
Мошенники могут попытаться заработать на повышении тарифов. Фото из открытых источников
Как объяснил
эксперт, аферисты всегда следят за тенденциями, в том числе и негативными. Из-за
значительного роста тарифов люди склонны доверять незнакомцам, которые пообещают
помочь расплатиться по квитанциям или оформить якобы "государственную"
материальную помощь. Те же, в свою очередь, могут воспользоваться случаем, чтобы
провернуть махинацию с недвижимостью.
По
мнению адвоката, двумя главными причинами, почему украинцы позволяют себя
обмануть, являются тотальное обнищание и, как следствие, элементарная неспособность
населения оплачивать коммуналку из-за заоблачных цен.
Эксперт акцентирует
внимание на том, что в данный период, когда "коммуналка" временно не
отрегулирована, следует быть особенно внимательными. Имеется большой риск "отдать"
свою квартиру или дом ловким мошенникам. Йовдий советует не доверять случайным
знакомым, хранить оригиналы документов в надежном месте и никому их не
отдавать.
Ранее "Комментарии"
рассказывали, что в феврале для украинцев кардинально изменятся тарифы на газ.
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