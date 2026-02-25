Горючее может рвануть вверх: 5 грн за литр: украинцев предупредили о риске резкого скачка цен

В ближайшие месяцы бензин и дизель в Украине могут подорожать сразу на 5 гривен за литр. Такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в комментарии журналистам.

Бензин и дизель на пороге нового рекорда – все зависит от одного решения США

По его словам, резкий скачок возможен в случае начала военной операции США против Ирана. Если конфликт затянется, стоимость нефти может превысить 85–90 долларов за баррель, что автоматически повлечет рост цен на топливо.

Даже без войны горючее может подорожать уже на этой неделе. Если напряжение на Ближнем Востоке сохранится, но без прямого военного вмешательства, бензин и дизель могут прибавить примерно 1 гривну за литр из-за повышения нефтяных котировок.

Оптовый рынок уже реагирует

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривны за литр. Аналогичную тенденцию демонстрирует и дизельное топливо.

По его словам, ситуацию усиливает не только рост мировых цен на нефть, но и ослабление гривны по отношению к основным валютам. Это означает, что импортное горючее автоматически дорожает для украинских трейдеров.

По данным издания enkorr, в конце прошлой недели оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх вслед за внешним рынком.

Начиная с выходных стелы ОККО и WOG, а впоследствии и UKRNAFTA и UPG выросли на 1 грн/л, достигнув исторического максимума.

Согласно мониторингу консалтинговой группы "А-95", в конце минувшей недели средняя оптовая стоимость бензина за три дня с 18 по 20 февраля выросла на 0,50 грн/л — до 52,50 грн/л. Дизельное топливо подорожало еще резче — на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л.

Что это значит для водителей

Оптовый рынок традиционно реагирует первым. Розничные цены на АЗС обычно изменяются с задержкой в несколько дней или недель.

Если нефтяные котировки продолжат расти, а гривна не укрепится, новое повышение на заправках может стать вопросом времени.

Эксперты отмечают: ключевой фактор – геополитика . Решение по военной операции может кардинально изменить ситуацию на глобальном энергорынке, а украинские потребители почувствуют это одними из первых.

