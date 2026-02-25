Пальне може рвонути вгору: +5 грн за літр: українців попередили про ризик різкого стрибка цін

Протягом найближчого місяця бензин і дизель в Україні можуть подорожчати одразу на 5 гривень за літр. Такий прогноз озвучив експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін у коментарі журналістам.

Бензин і дизель на порозі нового рекорду — усе залежить від одного рішення США

За його словами, різкий стрибок можливий у разі початку військової операції США проти Ірану. Якщо конфлікт затягнеться, вартість нафти може перевищити 85–90 доларів за барель, що автоматично потягне за собою зростання цін на пальне.

Навіть без війни пальне може подорожчати вже цього тижня. Якщо напруження на Близькому Сході збережеться, але без прямого військового втручання, бензин і дизель можуть додати приблизно 1 гривню за літр через підвищення нафтових котирувань.

Гуртовий ринок уже реагує

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що гуртова ціна бензину вже зросла приблизно на 2 гривні за літр. Аналогічну тенденцію демонструє й дизельне пальне.

За його словами, ситуацію підсилює не лише зростання світових цін на нафту, а й ослаблення гривні щодо основних валют. Це означає, що імпортне пальне автоматично дорожчає для українських трейдерів.

За даними видання enkorr, наприкінці минулого тижня гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору слідом за зовнішнім ринком.

Починаючи з вихідних, стели ОККО і WOG, а згодом і UKRNAFTA та UPG зросли на 1 грн/л, досягнувши історичного максимуму.

Згідно з моніторингом консалтингової групи "А-95", наприкінці минулого тижня середня гуртова вартість бензину за три дні, з 18 по 20 лютого, зросла на 0,50 грн/л — до 52,50 грн/л. Дизельне пальне подорожчало ще різкіше — на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л.

Що це означає для водіїв

Гуртовий ринок традиційно реагує першим. Роздрібні ціни на АЗС зазвичай змінюються із затримкою в кілька днів або тижнів.

Якщо нафтові котирування продовжать зростати, а гривня не зміцниться, нове підвищення на заправках може стати питанням часу.

Експерти наголошують: ключовий фактор — геополітика. Рішення щодо військової операції може кардинально змінити ситуацію на глобальному енергоринку, а українські споживачі відчують це одними з перших.

