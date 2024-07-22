Готовимся к росту тарифа на газ: в Раде ответили, когда это может произойти

Тариф на газ уже в следующем году может возрасти на 2 гривны за 1 куб. м. Удорожание может произойти в том случае, если прекратится транзит газа по территории Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Тарифы на газ. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что европейский энергокомиссар Кадри Симсон предполагает, что с января транзит газа через Украину не продолжится. В то же время, по словам нардепа, это приведет к росту тарифов на газ, потому что вырастет стоимость доставки украинского газа.

"Наш украинский газ транзитируется за 20 копеек, потому что основная нагрузка происходит за счет внешнего транзита. Если внешнего транзита не будет, вся работа ГТС, а это миллиарды гривен, будет закладываться в тариф для конечных потребителей – как бытовых, так и не бытовых", – объяснил нардеп.

Стоит отметить, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", клиентами которой являются большинство бытовых потребителей, продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год. Так кубометр газа с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно будет стоить 7,96 грн (с НДС).

Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что после поднятия цен на электроэнергию, следующим станет отопление. По его словам, в Украине тарифы ниже рыночных, и население их все равно платит через налоги, субсидии или платежки.

Ярослав Железняк в интервью NV рассказал, что Верховная Рада в начале войны проголосовала за "популистический закон о моратории на повышение тарифов". Однако, по его словам, парламент внес правки, частично отменяющие этот мораторий, поэтому в Украине можно ожидать новых "сюрпризов" относительно поднятия тарифов.

"Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", – считает Железняк.

Нардеп указывает, что не знает, будет ли такое решение принято с нового отопительного сезона. Однако отметил, что субсидии будут перечислены по новому тарифу. Кроме того, Железняк объясняет, что в Украине тарифы не рыночные, и их нельзя приравнять к минимальной заработной плате.



