Готовьте кошельки: Киевстар с 1 марта повышает тарифы – что и на сколько подорожает

С 1 марта 2026 мобильный оператор Киевстар обновляет стоимость ряда тарифов и дополнительных услуг. Об этом сообщают на сайте мобильного оператора. Изменения коснутся как абонентов подписки, так и контрактных клиентов. Компания уже начала отправлять SMS-сообщения с деталями и обещает предупреждать пользователей по меньшей мере за семь дней до вступления в силу новых условий.

Киевстар повышает тарифы с 1 марта 2026 года – перечень изменений и новые цены

Повышение будет касаться следующих тарифов:

Киевстар Комфорт 2018

LOVE UA Базовый

LOVE UA Свобода / Свобода 2022

Безлим Соцсети

Без границ lite

Твой Любимый

Стоимость пакетов услуг в этих тарифах вырастет на 50–90 гривен в зависимости от плана. В то же время оператор сообщает об увеличении объема гигабайтов для использования в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home.

Наиболее ощутимое подорожание коснется сервисов, которые раньше стоили 70 гривен. С марта их цена составит 99 гривен за четыре недели. Речь идет о:

SIM-карта для планшета и SIM-карта для второго телефона

услугу "SIM для роутера"

использование статического IP-адреса

подключение услуги "Гигабит" для домашнего интернета

Также существенно увеличится стоимость услуги "Прямой номер". В тарифах, где она стоила 40 гривен в месяц, новая цена составит 99 гривен. При этом подключение и смена номера остаются бесплатными.

Изменяется стоимость дополнительных пакетов минут и интернета. Большинство популярных опций подорожают с 70 до 99 гривен. Это касается пакетов на 300 минут по Украине или за границу, дополнительных 5 ГБ и 15 ГБ мобильного интернета, а также сервисов VideoGO и Соцсети и мессенджеры.

Пакет 50 минут на другие сети вырастет в цене с 35 до 50 гривен за четыре недели. В то же время, в части роуминговых пакетов, где действует услуга "Роуминг как дома", оператор обещает увеличить объем интернета.

Отдельные изменения коснутся и развлекательных сервисов . Услуга "Ди-Джингл" изменит стоимость: Classic будет стоить 40 гривен в месяц или 2 гривны в день, Premium – 75 гривен в месяц или 3 гривны в день.

В линейке "Все вместе" часть тарифов потеряет функцию "Суперсила", а подключенные опции будут автоматически выключены. Абонентам, пользовавшимся этими возможностями, рекомендуют рассмотреть переход на другие тарифные планы.

Новые цены вступят в силу с 1 марта 2026 года. Подробную информацию об обновленных тарифах и услугах можно найти на официальном сайте Киевстара.

Читайте также в "Комментариях", что Ощадбанк сообщает об очередных мошеннических схемах.