Готуйте гаманці: Київстар з 1 березня підвищує тарифи – що і на скільки подорожчає

З 1 березня 2026 року мобільний оператор Київстар оновлює вартість низки тарифів і додаткових послуг. Про це повідомляють на сайті мобільного оператора. Зміни торкнуться як абонентів передплати, так і контрактних клієнтів. Компанія вже почала надсилати SMS-повідомлення з деталями та обіцяє попереджати користувачів щонайменше за сім днів до набрання чинності нових умов.

Київстар підвищує тарифи з 1 березня 2026 року – перелік змін та нові ціни

Підвищення стосуватиметься таких тарифів:

Київстар Комфорт 2018

LOVE UA Базовий

LOVE UA Свобода / Свобода 2022

Безлім Соцмережі

Без меж lite

Твій Улюблений

Вартість пакетів послуг у цих тарифах зросте на 50–90 гривень залежно від плану. Водночас оператор повідомляє про збільшення обсягу гігабайтів для користування в роумінгу в межах послуги "Roam Like At Home".

Найбільш відчутне подорожчання торкнеться сервісів, які раніше коштували 70 гривень. З березня їхня ціна становитиме 99 гривень за чотири тижні. Йдеться про:

SIM-карту для планшета та SIM-карту для другого телефону

послугу "SIM для роутера"

використання статичної IP-адреси

підключення послуги "Гігабіт" для домашнього інтернету

Також суттєво зросте вартість послуги "Прямий номер". У тарифах, де вона коштувала 40 гривень на місяць, нова ціна становитиме 99 гривень. При цьому підключення та зміна номера залишаються безкоштовними.

Змінюється й вартість додаткових пакетів хвилин та інтернету. Більшість популярних опцій подорожчають із 70 до 99 гривень. Це стосується пакетів на 300 хвилин по Україні або за кордон, додаткових 5 ГБ і 15 ГБ мобільного інтернету, а також сервісів VideoGO і "Соцмережі та месенджери".

Пакет 50 хвилин на інші мережі зросте в ціні з 35 до 50 гривень за чотири тижні. Водночас у частині роумінгових пакетів, де діє послуга "Роумінг як вдома", оператор обіцяє збільшити обсяг інтернету.

Окремі зміни торкнуться й розважальних сервісів. Послуга "Ді-Джингл" змінить вартість: Classic коштуватиме 40 гривень на місяць або 2 гривні на день, Premium – 75 гривень на місяць або 3 гривні на день.

У лінійці "Все разом" частина тарифів втратить функцію "Суперсила", а підключені опції буде автоматично вимкнено. Абонентам, які користувалися цими можливостями, рекомендують розглянути перехід на інші тарифні плани.

Нові ціни набудуть чинності з 1 березня 2026 року. Детальну інформацію щодо оновлених тарифів та послуг можна знайти на офіційному сайті Київстару.

