Кабмин готовится к повышению тарифов: оправдан ли такой шаг – почему не все просто с субсидиями

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Кравцев Сергей
Правительство Украины, похоже, готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, признав, что такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине. Каковы перспективы такого повышения? Что следует понимать Кабмину, идя на такой шаг? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.
Повышение тарифов. Фото из открытых источников
Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким комментарием:
По словам эксперта, вчера в Комитете Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам прошла презентация от британских экспертов по анализу государственной политики в Британии по улучшению энергоэффективности. И они четко проартикулировали, что британцы не спешат вкладывать свои средства в термомодернизацию жилья. А самым успешным признается программа прямого финансирования бюджетными средствами мероприятий по энергоэффективности из расчета около 12 тысяч фунтов стерлингов на домохозяйство.
Эксперт считает, что особенно это странно звучит от министра социальной политики, которая должна была бы изучить вопрос преодоления энергетической бедности в соответствии с европейскими директивами.
Да и по поводу чистой энергии нужно не забывать 7-ю цель устойчивого развития ООН, которая четко указывает, что чистая энергия должна быть доступной, а не роскошью, констатирует Игорь Черкашин.
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает повышение тарифов вопросом исключительно политическим.
Также как необходимо, отмечает Денис Саква, приводить к рыночно обоснованным тарифы на отопление, воду и остальные жилищно-коммунальные услуги.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:
Не факт, что около 50 млрд грн на субсидии, о которых говорила глава Минсоца Оксана Жолнович, хватит для всех, кто не потянет новые тарифы, считает Олег Попенко. Тем более, что мы пока не знаем, какие это будут тарифы.
Он также акцентирует, что рост тарифов на газ и электроэнергию потянет за собой рост тарифов на тепло и горячую воду (ограниченные сегодня "потолком" в 7,5 грн), цены на всё и вся.
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