Кабмин готовится к повышению тарифов: оправдан ли такой шаг – почему не все просто с субсидиями

Правительство Украины, похоже, готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, признав, что такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине. Каковы перспективы такого повышения? Что следует понимать Кабмину, идя на такой шаг? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Повышение тарифов. Фото из открытых источников

Главный упор нужно сделать на повышение энергоэффективности

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким комментарием:

"Субсидии очень быстро могут оказаться без финансирования. А ситуация в целом приведет к усилению энергетической бедности. Единственным реальным условием, подкрепляющим компенсацию роста тарифов, может быть существенное улучшение качества жилья с точки зрения повышения энергоэффективности. Но на это тоже нет финансирования".

По словам эксперта, вчера в Комитете Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам прошла презентация от британских экспертов по анализу государственной политики в Британии по улучшению энергоэффективности. И они четко проартикулировали, что британцы не спешат вкладывать свои средства в термомодернизацию жилья. А самым успешным признается программа прямого финансирования бюджетными средствами мероприятий по энергоэффективности из расчета около 12 тысяч фунтов стерлингов на домохозяйство.

"Гранатовое, а не возвратное финансирование, – уточняет Игорь Черкашин. – Так что, когда говорят об украинцах как об уникальных иждивенцах, это явное передергивание фактов. В Украине нет ни одной программы для одноквартирных домохозяйств! А многоквартирные дома только ОСМД. При этом, предлагается повышение тарифов для всех".

Эксперт считает, что особенно это странно звучит от министра социальной политики, которая должна была бы изучить вопрос преодоления энергетической бедности в соответствии с европейскими директивами.

Да и по поводу чистой энергии нужно не забывать 7-ю цель устойчивого развития ООН, которая четко указывает, что чистая энергия должна быть доступной, а не роскошью, констатирует Игорь Черкашин.

Повышение тарифов – решение политически очень болезненное

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает повышение тарифов вопросом исключительно политическим.

"Поэтому делать какие-то прогнозы о том, примут или не примут такое решение, практически бесполезно, – поясняет он. – С экономической точки зрения такое повышение конечно необходимо. Наша энергосистема и так выглядит как загнанная лошадь, перегруженная неплатежами потребителей, долгами всех – всем. Поэтапное приведение тарифов к экономически обоснованному уровню, безусловно, необходимо".

Также как необходимо, отмечает Денис Саква, приводить к рыночно обоснованным тарифы на отопление, воду и остальные жилищно-коммунальные услуги.

"Без этого мы будем продолжать сталкиваться с валом аварий в секторе энергетики и ЖКХ, – предупреждает эксперт. – Но это решение политически очень болезненное. И пойдет на него правительство или нет – сказать не могу".

Стоит готовиться к увеличению задолженности за жилищно-коммунальные услуги

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"Повышение тарифов, похоже, неизбежно. О чем говорят соответствующие рекомендации Украине со стороны США. При этом рыночные цены на электроэнергию составят около 8 грн за кВт-ч (сейчас для бытовых потребителей – 2,64 грн/кВт-ч), а рыночные цены на газ (если их попытаются приравнять к европейским) могут иметь разбег от 12 до 40-50 грн за кубометр (сейчас – 7,96 грн)".

Не факт, что около 50 млрд грн на субсидии, о которых говорила глава Минсоца Оксана Жолнович, хватит для всех, кто не потянет новые тарифы, считает Олег Попенко. Тем более, что мы пока не знаем, какие это будут тарифы.

"Судя по политике, которую проводит профильное министерство, там будут максимально ограничивать выдачу субсидий", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что рост тарифов на газ и электроэнергию потянет за собой рост тарифов на тепло и горячую воду (ограниченные сегодня "потолком" в 7,5 грн), цены на всё и вся.

"Ситуация будет очень сложная. И приведет к увеличению задолженности за жилищно-коммунальные услуги (которая на сегодня составляет более 110 млрд грн)", – прогнозирует Олег Попенко.

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