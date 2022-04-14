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Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты

Что происходит на рынке недвижимости после почти двух месяцев войны в Украине: где и за сколько можно снять квадратные метры

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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На территории Украины идет война, которую развязала россия. Тысячи переселенцев уехали за пределы Украины, многие поселились в общинах других областей, где не ведутся активные боевые действия. Сколько сейчас стоит аренда жилья на западе государства и есть ли возможность найти временное жилье по приемлемой цене.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты

Фото иллюстративное / Pixabay

С начала полномасштабного вторжения россии и массового выезда украинцев из южных и восточных регионов цены на аренду недвижимости взлетели в несколько раз. Хотя руководители военных администраций призывали не завышать стоимость аренды, но на рынке недвижимости спрос победил.

Ужгород
Если в январе в областном центре Закарпатья можно на ОX было найти квартиру за 5-6-7 тысяч гривен в месяц, то на середину апреля средняя цена на аренду двух-трехкомнатной квартиры или коттеджа 1100 долларов. Да и объявлений очень мало – всего 7.

Аренда до 10 000 гривен

Два объявления о ценовом предложении до 10 000 грн в месяц – посуточная аренда трехкомнатной квартиры — за 300 грн
с человека и 7000 грн в районе железнодорожного вокзала (три спальных места). А еще аренда комнаты в трехкомнатной квартире – за комнату 10 000 грн.

Аренда свыше 10 000 гривен

Другие объявления – это ценовые предложения выше 800 долларов. Сдается по одинаковой цене в 1000 долларов однокомнатная в центре, двухкомнатная и четырехкомнатная. В пригороде можно арендовать коттедж. В поселке Минай сдают в аренду второй этаж с отдельным входом, удобствами за 1300 долларов. Есть предложения аренды отдельного номера площадью 65 м.кв. на 6 человек. Така недвижимость в пригороде стоит в месяц 1200$. Новый коттедж с тремя спальнями, удобствами и паркоместами оценили в 2000 долларов в месяц.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 2
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 3
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 4
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 5


Львов
В областном центре больше предложений, а потому и цены немного ниже, есть здесь жилье на любой вкус. На ОlX размещено 562 объявления. Больше всего предложений в ценовом сегменте – от 13 000 до 30 тысяч гривен в месяц.

Аренда до 10 000 грн

Среди предложений есть и квартиры и дома. На такой бюджет можно арендовать однокомнатную квартиру, в подавляющем большинстве, без детей и животных. Часто объявления дают риелторы и просят залог. Хозяева же просят задаток и дополнительно к сумме оплатить коммунальные услуги.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 6
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 7

Аренда выше 10 000 гривен до 1000 долларов

Таких предложений больше всего, квартиры сдают в разных районах, в основном двухкомнатные или однокомнатные студии в новостройках. За такие просят от 12 тысяч до 20 тысяч гривен в месяц. Возможность проживания с детьми или животными следует уточнять. Квартир за арендную плату от 500 до 1000 долларов тоже немало. Больше всего предложений в ценовом сегменте – от 13 000 до 30 тысяч гривен.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 8
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 9
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 10
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 11

Аренда выше 1000 долларов

Такую цену ставят на элитные дизайнерские квартиры. В основном, это двух-, трех-, четырехкомнатные в новостройках. Цена растет от 1200 долларов, а самые дорогие обойдутся по 2500 и 3000 долларов в месяц.

Две с половиной тысячи долларов или 72500 гривен стоит аренда четырех комнат, террасы и большой кухни-студии. Жилые комнаты рассчитаны на то, чтоб уместить девять человек.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 12
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 13

Самая дорогая квартира за 3000 долларов или 87 тысяч гривен находится в Галицком районе. В описании сказано, что этожилье в элитной новостройке, а вот парковку предлагают за дополнительную плату. Общая площадь квартиры – 135 м.кв, там есть одна спальня и два санузла.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 14
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 15


Ивано-Франковск

По городу всего 22 объявления, цены ниже, но условия разные. Квартира с евроремонтом будет стоить больше 500 долларов.

Аренда до 10 000 грн

Таких объявлений насчитывается семь. Это однокомнатные в подавляющем большинстве для взрослых без детей и животных.

Аренда более 10 000 гривен

Цена колеблется от 650 долларов за однокомнатную, 700-800 за трехкомнатную. Есть варианты, где разрешают содержать животных. В основном это квартиры в новостройках с ремонтом.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 16
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 17

Аренда в 1000 долларов

Таких предложений несколько. В основном это аренда трехкомнатных в новостройках или коттеджей на 3-5 жилых помещений. За тысячу долларов можно арендовать трехкомнатную квартиру в жилом комплексе или коттедж общей площадью 300 м кв. с пятью комнатами.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 18
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 19


Черновцы

По аренде в городе на ОlX размещено 24 объявления.

Аренда до 10 000 гривен

На такой бюджет можно снять комнату в коммунальной квартире или в общежитии – за пять и семь тысяч гривен в месяц соответственно. Впрочем, можно найти аренду жилья посуточно за 300-600 грн за номер с человека. Поселиться в комнате в частном доме за 150 долларов. Или согласиться на подселение за 100-200 долларов в месяц.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 20
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 21


Аренда более 10 тысяч гривен

Таких ценовых предложений львиная доля – 11 объявлений. В основном это двух- и трехкомнатные квартиры, коттеджи или частные дома.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 22
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 23

Аренда свыше 1000 долларов

Арендодатели предлагают семь помещений – квартиры и коттеджи. Самый дорогой коттедж в поселке Мигово имеет пять спален и три этажа с удобствами. Стоит аренда в месяц 2800 долларов.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 24
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 25

В Черновцах коттедж такого же размера стоит 2500 долларов в месяц. Хозяин предлагает в пользование технику, мебель, два санузла и пять комнат с евроремонтом.

Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 26
Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты - фото 27


Впрочем, такие цены уже никого не удивляют. Наибольший прирост арендной оплаты наблюдался именно во Львовской области. По словам руководителя Львовского отдела Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Андрея Борисова, в регионе выросли цены на 50-100% от довоенной стоимости. В Ужгороде цены выросли на 30-50%, сообщил руководитель Закарпатского отдела АФНУ Роман Перегинец. В Ивано-Франковске, по информации руководителя регионального отдела АФНУ Виктора Фурдиака, всего на 25%. Риелторы прогнозируют дальнейший рост цен на аренду и покупку квадратных метров в западных регионах даже после войны.


Как сообщал портал "Комментарии", украинские архитекторы показали свои проекты жилья для переселенцев.


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Источник: https://comments.ua/ua
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