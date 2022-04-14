Сколько в апреле стоит аренда жилья на западе Украины и как выглядят самые дорогие варианты

На территории Украины идет война, которую развязала россия. Тысячи переселенцев уехали за пределы Украины, многие поселились в общинах других областей, где не ведутся активные боевые действия. Сколько сейчас стоит аренда жилья на западе государства и есть ли возможность найти временное жилье по приемлемой цене.

Фото иллюстративное / Pixabay

С начала полномасштабного вторжения россии и массового выезда украинцев из южных и восточных регионов цены на аренду недвижимости взлетели в несколько раз. Хотя руководители военных администраций призывали не завышать стоимость аренды, но на рынке недвижимости спрос победил.

Ужгород

Если в январе в областном центре Закарпатья можно на ОX было найти квартиру за 5-6-7 тысяч гривен в месяц, то на середину апреля средняя цена на аренду двух-трехкомнатной квартиры или коттеджа 1100 долларов. Да и объявлений очень мало – всего 7.



Аренда до 10 000 гривен



Два объявления о ценовом предложении до 10 000 грн в месяц – посуточная аренда трехкомнатной квартиры — за 300 грн

с человека и 7000 грн в районе железнодорожного вокзала (три спальных места). А еще аренда комнаты в трехкомнатной квартире – за комнату 10 000 грн.

Аренда свыше 10 000 гривен



Другие объявления – это ценовые предложения выше 800 долларов. Сдается по одинаковой цене в 1000 долларов однокомнатная в центре, двухкомнатная и четырехкомнатная. В пригороде можно арендовать коттедж. В поселке Минай сдают в аренду второй этаж с отдельным входом, удобствами за 1300 долларов. Есть предложения аренды отдельного номера площадью 65 м.кв. на 6 человек. Така недвижимость в пригороде стоит в месяц 1200$. Новый коттедж с тремя спальнями, удобствами и паркоместами оценили в 2000 долларов в месяц.



Львов

В областном центре больше предложений, а потому и цены немного ниже, есть здесь жилье на любой вкус. На ОlX размещено 562 объявления. Больше всего предложений в ценовом сегменте – от 13 000 до 30 тысяч гривен в месяц.



Аренда до 10 000 грн



Среди предложений есть и квартиры и дома. На такой бюджет можно арендовать однокомнатную квартиру, в подавляющем большинстве, без детей и животных. Часто объявления дают риелторы и просят залог. Хозяева же просят задаток и дополнительно к сумме оплатить коммунальные услуги.

Аренда выше 10 000 гривен до 1000 долларов



Таких предложений больше всего, квартиры сдают в разных районах, в основном двухкомнатные или однокомнатные студии в новостройках. За такие просят от 12 тысяч до 20 тысяч гривен в месяц. Возможность проживания с детьми или животными следует уточнять. Квартир за арендную плату от 500 до 1000 долларов тоже немало. Больше всего предложений в ценовом сегменте – от 13 000 до 30 тысяч гривен.

Аренда выше 1000 долларов



Такую цену ставят на элитные дизайнерские квартиры. В основном, это двух-, трех-, четырехкомнатные в новостройках. Цена растет от 1200 долларов, а самые дорогие обойдутся по 2500 и 3000 долларов в месяц.



Две с половиной тысячи долларов или 72500 гривен стоит аренда четырех комнат, террасы и большой кухни-студии. Жилые комнаты рассчитаны на то, чтоб уместить девять человек.

Самая дорогая квартира за 3000 долларов или 87 тысяч гривен находится в Галицком районе. В описании сказано, что этожилье в элитной новостройке, а вот парковку предлагают за дополнительную плату. Общая площадь квартиры – 135 м.кв, там есть одна спальня и два санузла.



Ивано-Франковск



По городу всего 22 объявления, цены ниже, но условия разные. Квартира с евроремонтом будет стоить больше 500 долларов.



Аренда до 10 000 грн



Таких объявлений насчитывается семь. Это однокомнатные в подавляющем большинстве для взрослых без детей и животных.



Аренда более 10 000 гривен



Цена колеблется от 650 долларов за однокомнатную, 700-800 за трехкомнатную. Есть варианты, где разрешают содержать животных. В основном это квартиры в новостройках с ремонтом.

Аренда в 1000 долларов



Таких предложений несколько. В основном это аренда трехкомнатных в новостройках или коттеджей на 3-5 жилых помещений. За тысячу долларов можно арендовать трехкомнатную квартиру в жилом комплексе или коттедж общей площадью 300 м кв. с пятью комнатами.





Черновцы



По аренде в городе на ОlX размещено 24 объявления.



Аренда до 10 000 гривен



На такой бюджет можно снять комнату в коммунальной квартире или в общежитии – за пять и семь тысяч гривен в месяц соответственно. Впрочем, можно найти аренду жилья посуточно за 300-600 грн за номер с человека. Поселиться в комнате в частном доме за 150 долларов. Или согласиться на подселение за 100-200 долларов в месяц.





Аренда более 10 тысяч гривен



Таких ценовых предложений львиная доля – 11 объявлений. В основном это двух- и трехкомнатные квартиры, коттеджи или частные дома.

Аренда свыше 1000 долларов



Арендодатели предлагают семь помещений – квартиры и коттеджи. Самый дорогой коттедж в поселке Мигово имеет пять спален и три этажа с удобствами. Стоит аренда в месяц 2800 долларов.

В Черновцах коттедж такого же размера стоит 2500 долларов в месяц. Хозяин предлагает в пользование технику, мебель, два санузла и пять комнат с евроремонтом.







Впрочем, такие цены уже никого не удивляют. Наибольший прирост арендной оплаты наблюдался именно во Львовской области. По словам руководителя Львовского отдела Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Андрея Борисова, в регионе выросли цены на 50-100% от довоенной стоимости. В Ужгороде цены выросли на 30-50%, сообщил руководитель Закарпатского отдела АФНУ Роман Перегинец. В Ивано-Франковске, по информации руководителя регионального отдела АФНУ Виктора Фурдиака, всего на 25%. Риелторы прогнозируют дальнейший рост цен на аренду и покупку квадратных метров в западных регионах даже после войны.



украинские архитекторы показали свои проекты жилья для переселенцев.

Как сообщал портал "Комментарии",

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