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Главная Новости Бизнес тарифы Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине осенью: озвучен прогноз
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Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине осенью: озвучен прогноз

Ситуация с тарифами к отопительному сезону складывается сложная

сегодня, 13:16
Автор:

Елизавета Черных

Чего ждать украинцам от тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) осенью? Об этом изданию "Комментарии" рассказал Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при Киевской городской государственной администрации (КГГ) Олег Попенко.

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине осенью: озвучен прогноз

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине осенью - фото: Перший Незалежний

По словам эксперта, ситуация с тарифами к отопительному сезону складывается сложная.

"Основным в платежке украинцев в отопительный период традиционно будет платёж за тепло. В некоторых городах тарифы на тепло вырастут, в некоторых нет. Например, в Киеве, в КГГА еще месяц назад говорили о поднятии тарифов на 30-40%. Сейчас изменили позицию, сохранив тарифы на тепло для населения на предыдущем уровне, но при этом подняли тарифы для бизнеса более чем на 70%. И так будут поступать и в других больших городах, где есть на кого переложить тарифы", — говорит Олег Попенко. 

По словам эксперта, в малых городах ситуация намного сложнее, поскольку там перекладывать тарифы не на кого, и придётся поднимать, а это как минимум 50-70% роста.

"Тарифы на электроэнергию с 1 октября для тех, кто потребляет до 250 кВт/час, составят 1,44 грн. А для тех, кто потребляет больше 250 кВт/час, они будут 1,68 грн. Что касается газа для населения, то НАК "Нафтогаз" обещает сохранить тарифы на уровне 7,96 грн за м.куб. Хотя некоторые газопоставляющие компании уже на сегодня предлагают газ по 19 грн за м.куб.

Как бы то ни было, но любой рост тарифов приведет к росту неплатежей за коммунальные услуги", — резюмировал Олег Попенко. 

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что будет с налогами осенью. 


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Источник: https://comments.ua/
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