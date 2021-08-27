Фискальная осень в Украине: что будет с налогами в следующем сезоне

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин озвучил для издания "Комментарии" прогноз касательно налоговых инициатив власти на осень, а также рассказал, чего ждать украинцам и почему.

Что будет с налогами в Украине осенью - фото из открытых источников

"Фискальная осень будет весьма насыщенной и малопривлекательной для налогоплательщиков. Нас с большой долей вероятности ожидает принятие налогово-ядовитых законопроектов №5600 и №5636 (+ 55 млрд грн сбора налогов), внесение проекта бюджета-2022, униженное камлание очередного транша от МВФ на фоне взятия повышенных обязательств и старт налоговой амнистии президента Зеленского вкупе со внесением законопроекта о непрямых методах контроля доходов граждан", — прогнозирует эксперт.

По словам аналитика, всё вышеперечисленное говорит о том, что сегодня экономические власти настроены "по-людоедски" решительно в своем желании поднимать налоги и усиливать административное давление, в том числе и через запуск Бюро экономической безопасности и предоставление новых полномочий контролирующим органам. Эксперт уверен, что государство готово решительно наращивать степень своего вмешательства в экономику.

"Прогнозируемыми последствиями такой политики станут отказ от быстрого восстановления экономической жизни, "болотизация" (замедление) роста ВВП и, как следствие, пролонгация режима выживания большинства простых украинцев. Будет ли реакция общества (например, налоговый Майдан-3) сказать сложно, но риски роста социального напряжения и усиление всеобщего ощущения отката реформ будут весьма значительные, а последствия очевидными уже к концу бюджетного года", — резюмировал Вячеслав Черкашин.

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили экономический прогноз для Украины на осень.





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