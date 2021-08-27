Фискальная осень в Украине: что будет с налогами в следующем сезоне

BTC/USD
47192.02
ETH/USD
3110.87
LTC/USD
168.48
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин озвучил для издания "Комментарии" прогноз касательно налоговых инициатив власти на осень, а также рассказал, чего ждать украинцам и почему.
Что будет с налогами в Украине осенью - фото из открытых источников
По словам аналитика, всё вышеперечисленное говорит о том, что сегодня экономические власти настроены "по-людоедски" решительно в своем желании поднимать налоги и усиливать административное давление, в том числе и через запуск Бюро экономической безопасности и предоставление новых полномочий контролирующим органам. Эксперт уверен, что государство готово решительно наращивать степень своего вмешательства в экономику.
Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили экономический прогноз для Украины на осень.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости