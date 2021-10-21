Как получить субсидию, если есть долг за коммуналку: объясняет Минсоцполитики

Украинцы, которые имеют задолженность по оплате ЖКУ, имеют возможность получить субсидию, сообщает Минсоцполитики.

Жилищно-коммунальные услуги - поставки газа, тепла, электроэнергии и т.д. - фото из сети

Граждане, имеющие задолженность, получат субсидию только после заключения договора реструктуризации. Задолженностью считается более чем трехмесячная просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) или сумма долга больше 20 необлагаемых минимумов (по состоянию на октябрь 2021 г. — это 340 грн.). В договоре реструктуризации указываются условия, которые облегчат расчет с долгами: они будут выплачиваться частями в течение нескольких месяцев.

Минсоцполитики отдельно разъясняет ситуацию: начался отопительный сезон, в семье выросли выплаты за ЖКУ, есть задолженность по оплате, договор о реструктуризации заключить не успели, значит, нет субсидии, что делать? В таком случае главное — реструктурировать долг в течение двух месяцев с начала отопительного сезона. Тогда субсидия будет начислена с момента включения отопления, а не с даты заключения договора.

Экспресс-выпуск Госкомстата Украины об оплате населением ЖКУ показывает, что граждане имеют наибольшую задолженность за газ — 23,7 млрд грн., за отопление и горячую воду — 20,3 млрд грн., на порядок меньше долгов за электроэнергию — 7,1 млрд грн., и водоснабжение — 6,5 млрд грн. Самый большой долг за оплату ЖКУ фиксируется в январе, когда он достигает 30%. По состоянию на июль 2021 г. общая сумма средств, уплаченная населением, даже на 17% больше размера фактических начислений. В том же месяце было заключено 6,8 тыс. договоров о реструктуризации.

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