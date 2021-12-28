По словам исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, существует способ, который позволить уменьшить плату за отопление в Украине на 30%. Речь и идет об установке индивидуального теплового пункта (ИТП). Например, в девятиэтажном многоквартирном доме это оборудование обойдется примерно в 30 тысяч евро. Об этом специалист рассказал изданию OBOZREVATEL.

Как сократить суммы в платежках за отопление: эксперт назвал способ - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что для модернизации множества домов в стране, необходимо, чтобы в Украине производили материалы и оборудование в достаточных масштабах.

При этом Павлюк отметил, что в межсезонье при помощи ИТП можно экономить 15-30% в связи с отсутствием перегрева.

"Мы предлагали ставить ИТП массово и финансировать их через теплокоммунэнерго", — говорит специалист.

Точную сумму установки назвать сложно, поскольку за последний год произошло серьезное подорожание некоторых материалов, но раньше цена такого оборудования составляла от 20 до 30 тысяч евро в девятиэтажке.





Отмечается, что перед установкой ИТП многоквартирные дома должны иметь тепловые пункты. Если ко всему этому добавить утепленные стены, крышу и двери с окнами, сэкономить на отоплении можно в два раза. Однако эта тепломодернизация может серьезно ударить по бюджету, ведь она обойдется каждой квартире примерно в 10 тысяч долларов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что в стране хватит запасов газа и угля, чтобы пройти текущую зиму. Эксперты рассказали, оправдан ли оптимизм главы правительства.

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