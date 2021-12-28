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Как сократить суммы в платежках за отопление: эксперт назвал способ

В межсезонье при помощи ИТП можно экономить 15-30%

сегодня, 10:05
Автор:

Елизавета Черных
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По словам исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, существует способ, который позволить уменьшить плату за отопление в Украине на 30%. Речь и идет об установке индивидуального теплового пункта (ИТП). Например, в девятиэтажном многоквартирном доме это оборудование обойдется примерно в 30 тысяч евро. Об этом специалист рассказал изданию OBOZREVATEL. 

Как сократить суммы в платежках за отопление: эксперт назвал способ

Как сократить суммы в платежках за отопление: эксперт назвал способ - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что для модернизации множества домов в стране, необходимо, чтобы в Украине производили материалы и оборудование в достаточных масштабах. 

При этом Павлюк отметил, что в межсезонье при помощи ИТП можно экономить 15-30% в связи с отсутствием перегрева. 

"Мы предлагали ставить ИТП массово и финансировать их через теплокоммунэнерго", — говорит специалист.

Точную сумму установки назвать сложно, поскольку за последний год произошло серьезное подорожание некоторых материалов, но раньше цена такого оборудования составляла от 20 до 30 тысяч евро в девятиэтажке. 

Отмечается, что перед установкой ИТП многоквартирные дома должны иметь тепловые пункты. Если ко всему этому добавить утепленные стены, крышу и двери с окнами, сэкономить на отоплении можно в два раза. Однако эта тепломодернизация может серьезно ударить по бюджету, ведь она обойдется каждой квартире примерно в 10 тысяч долларов. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что в стране хватит запасов газа и угля, чтобы пройти текущую зиму. Эксперты рассказали, оправдан ли оптимизм главы правительства.  


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/ukraintsyi-mogut-platit-za-otoplenie-na-30-menshe-chto-nuzhno-sdelat-i-skolko-eto-stoit.htm?_ga=2.61918638.366120362.1640614222-227395441.1620644266&_gl=1*13kr8gq*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X
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