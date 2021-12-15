Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Украине хватит запасов газа и угля, чтобы пройти эту зиму. И веерных отключений якобы не было и нет. Об этом премьер-министр сообщил во время заседания Кабмина 15 декабря.

Отопительный сезон 2021-2022 в Украине: оправдан ли оптимизм премьер-министра - фото из открытых источников

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", обоснован ли оптимизм главы Правительства.

Есть надежда, что мы не вернемся в ситуацию 90-х, когда даже в Киеве вечером отключали электроэнергию

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников признался:

"У меня нет такого оптимизма, как у премьера. В областях уже и сейчас отключается электроэнергия. Да, это мотивируют тем, что якобы проводятся технические работы. Никто не называет это веерным отключением. Но факт остается фактом".

Есть сомнения у эксперта и касательно того, что у нас всё в порядке с углем.

"В свое время министр энергетики Герман Галущенко озвучивал дефицит угля в 4,3 млн тонн. А тот уголь, что везут сейчас кораблями в Украину, — это лишь 470 тысяч тонн. То есть, его нужно еще докупать и докупать. Особенно, если пойдут морозы, обещанные уже с будущей недели", – подчеркивает Алексей Плотников.

По газу тоже всё далеко не гладко, отмечает экономист. Ведь он не закупался заранее. А теперь голубое топливо, когда закончатся свои запасы, придется приобретать по очень высокой цене.

"Озвученные премьером данные по хранилищам, где якобы есть 15 млрд кубометров газа для нужд населения и экономики, это ведь не только об украинских запасах. Там находится и газ частных компаний из Западной Европы. Так что и здесь у меня нет особого оптимизма, – говорит эксперт. – Что есть, так это надежда, что мы не вернемся в ситуацию 90-х, когда даже в Киеве вечером отключали электроэнергию".

Алексей Плотников резюмирует: правительство должно думать заранее об отопительном сезоне, о создании нужных запасов (когда всё можно было купить куда дешевле) и развитии рынка электроэнергии, выгодном нам, а не кому-то другому.

Даже тот газ, что у него есть в хранилищах, не спасет, если РФ остановит транзит. Это будет сильнейший удар по энергобезопасности и Украины, и Европы

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что прохождение отопительного сезона 2021-22 остается сейчас наибольшим экономическим риском Украины.

"Особые проблемы будут в феврале-марте будущего года, – прогнозирует он. – Именно тогда в хранилищах остается наименьший объем газа, а проблемы с углем усугубятся. Февраль-март в последние годы оказывались самыми холодными. Большая вероятность, что мы столкнемся с блэкаутами – остановками подачи электроэнергии. Иногда это будет связано даже не с физическим отсутствием ее в достаточном количестве, а с тем, что устаревшие сети (обновлением которых фактически не занимаются) не будут выдерживать нагрузку. И "вылетать" может всё: начиная от дома, заканчивая подстанциями. Есть опасность, что люди останутся не только без подачи электроэнергии, но и без тепла".

Какие-то предприятия могут останавливать работу, предполагает Борис Кушнирук. В том числе, потому что цена на электроэнергию для них, в отличие от домохозяйств, существенно выросла.

"Я общался недавно с собственником одной из крупных мебельных фабрик. И он сообщил, что счет за потребляемые энергоресурсы вырос со 150 тысяч гривен до 450 тысяч, – рассказал эксперт. – Государство держит цены на электроэнергию для населения, а расходы на ее выработку существенно возрастают (уголь, газ значительно подорожали). Рыночная цена газа сейчас составляет 35-40 тыс грн за тысячу кубов. И какой же может быть цена электроэнергии, учитывая, что часть ТЭС и ТЭЦ из-за недостачи угля могут перейти на потребление газа?"

По мнению эксперта, "Нафтогаз" вряд ли будет готов продавать газ дешевле, потому что у него – свои проблемы.

"Даже тот газ, что у него есть в хранилищах, не спасет, если РФ остановит транзит (даже оплачивая нам за него, но физически ничего не транспортируя). Это будет сильнейший удар по энергобезопасности и Украины, и Европы. При этом формально россияне не будут нарушать условия контракта, – подчеркивает Борис Кушнирук. – Нам в итоге придется разворачивать газотранспортную систему в реверсном режиме. Всё, что я перечислил – это комплексные риски. Любые проблемы в энергосекторе ударят по всей экономике. Как следствие падение, остановка производства со всеми вытекающими последствиями…"

Ранее на портале "Комментарии" — "Северный поток-2": новоизбранный канцлер Австрии одобрил запуск российского газопровода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!