Как заработать на электроэнергии, не имея собственной станции: что уже работает в Украине

За три года большой войны в Украине получили распространение установки хранения энергии (УХЭ). Все больше украинцев начали интересоваться таким термином, как энергетический арбитраж, когда владельцы, условно говоря, аккумуляторов большой емкости, получают экономию благодаря покупке электроэнергии по низким тарифам (ночью) и затем продаже ее в часы высокой стоимости (18:00-22:00). Реален ли такой механизм в Украине? Как он работает? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Рынок электроэнергии

В Украине видим быстрый рост новых накопителей

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква отметил, что именно это и является базовым принципом работы накопителей.

"Электроэнергия покупается в часы минимума потребления, продается в часы максимума. Для этого никаких дополнительных устройств не требуется. Для того, чтобы на этом зарабатывать нужно, чтобы был определенный уровень разницы между ценами, учитывающий потери на конвертацию энергии, ограниченный срок жизни аккумуляторов, стоимость капитала и прочее", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас в Украине мы видим быстрый рост новых накопителей. Этому способствует падение стоимости аккумуляторов, лучшие технологии (LiFePo позволяет несколько тысяч циклов заряда-разряда) и аукционы Укрэнерго на выполнение этими накопителями так называемых дополнительных услуг.

Уже есть компании, которые покупают электроэнергию, когда она дешевле и продают, когда она дороже

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев говорит, что теоретически все это действительно можно провернуть, но для этого нужно стать участником рынка электрической энергии. Потому что так просто неизвестно, на каких основаниях такую операцию осуществлять будет невозможно.

"Можно, конечно, это осуществлять на уровне обмена домохозяйствами, но для этого нужно, чтобы человек был не физическим лицом, а чтобы человек был предпринимателем и у него по кодам КВЭД была прописана торговля электрической энергией. То есть, чтобы человек платил налоги. Это, если говорить на уровне домохозяйства. А, если говорить на уровне предприятия, то сейчас все такие операции осуществляются на внутрисуточном рынке, или на рынке в сутки вперед", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, так что, если человек должным образом зарегистрируется, как участник оптового рынка электроэнергии, то вполне может на этом зарабатывать.

"Более того, в Украине уже есть такие компании, которые покупают электроэнергию, когда она дешевле и продают, когда она дороже. Здесь следует упомянуть о рынке вспомогательных услуг. Ну, например, есть какая-то мощность, которая может быть привлечена при необходимости, если, скажем, возникает потребность в электрической энергии, то Укрэнерго проводит специальные аукционы, где участвующие и соответствующим образом, предоставив пакет документов, могут приобщиться к рынку вспомогательных услуг. Единственное условие – человек должен иметь установки хранения электроэнергии или пикеры, газовые пикеры, или любые другие установки, которые могут быстро запускаться и быть подключены к сети. Более того, даже просто существование таких установок без их привлечения будет оплачиваться Укрэнерго. У нас уже есть объекты, которые работают на рынке вспомогательных услуг. Здесь возможности достаточно широкие, но все это должно быть официально оформлено, потому что любая хозяйственная деятельность у нас облагается налогом и все это должно быть легализовано", – рассказал Геннадий Рябцев.

Он добавляет, что по факту домохозяйства могут зарабатывать на разнице электроэнергии в цене. Это называется активное потребление. Соответственно, такие домохозяйства называются активными потребителями. Это американская практика. В США такая деятельность называется просюмерством (активным потребителем). Такая деятельность стимулируется в Украине как на региональном, так и на национальном уровнях.

На данный момент у нас нет дефицита электроэнергии

Доктор экономических наук, руководитель энергетических программы Украинский институт будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип отметил, что у энергетиков сейчас такие доходы, что просто некуда их запихнуть. Большинство энергетических компаний за годы войны были убыточными.

"Есть положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии. И есть также ПСО на рынке природного газа. По природному газу это предполагает, что население получает газ по одной низкой цене. Теплокоммунэнерго, то есть те, кто снабжает горячей водой и централизованным отоплением, — по другой, льготной. Когда были массированы обстрелы и у нас возник серьезный дефицит электроэнергии, по существу была введена регулируемая цена на газ для газовой генерации. Но там такая история, что каждый час суток цена другая. И, чтобы не заводить эту генерацию в убыток, ввели фиксированную цену на газ для производителей электроэнергии, которые используют газ. Сейчас в условиях серьезного дефицита газа после обстрелов в феврале и марте мы вынуждены импортировать большие объемы. И возникает вопрос: нужно ли нам сохранять эту категорию (производителей электроэнергии на газ) в пределах ПСО? Потому что с точки зрения энергобаланса проще импортировать электроэнергию, чем дорогой газ – да еще и продавать его ниже себестоимости", – отметил эксперт.

Андриан Прокип продолжает, по состоянию на сегодняшний день у нас всего хватает. Промышленность не ограничивается, население не отключается. И конверсионный импорт газа – такой, что можно было бы импортировать больше. Но вопрос: нужна ли сейчас такая цена на газ?

" Они просто-напросто получают газ по низкой цене, и не учитывают экономику, когда работают на рынке электроэнергии. Если бы покупали газ по рыночной цене, то выходили бы на рынок в часы пик — когда электроэнергия дорога и есть спрос. А так, условно, они выходят на рынок в 12 часов дня, когда из-за солнечной генерации профицит электроэнергии. То есть, это искривление сегментов рынка. В свое время это решение было оправдано: тогда газ был дешевле, не было необходимости импорта в таком объеме, и были масштабные отключения электроэнергии. Но сейчас ситуация поменялась. Дефицита мощностей в энергосистеме нет, а вот дефицит природного газа есть. А производителям, получающим газ по заниженной цене, безразлично. Они получают и сжигают его, а затем выходят на рынок в любой удобный для них час. "Нефтегаз", условно, получает убыток, а они формируют себе доходы. О том, что это решение нужно пересмотреть, говорили сразу после тех обстрелов. Сразу говорилось, что нужно сократить объемы газа в пределах ПСО и вывести газ для генерации электроэнергии из-под специальных обязанностей ", – отметил эксперт.

Андриан Прокип подытоживает, "Нафтогаз" ищет деньги, обращается к банкам, чтобы купить газ, импортировать, а затем – продает его другим компаниям по цене ниже себестоимости импорта. Причем это все государственные компании. То есть, государственный "Нафтогаз" может продавать, условно, не будем называть кому, но те компании зарабатывают на этом.

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