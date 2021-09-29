Корольчук: Газовый консорциум – идея не новая, но ее надо разрабатывать, как это делал Медведчук



















Создание международного газового консорциума могло бы решить все проблемы Украины с голубым топливом. Но этот вопрос требует особого внимания, ведения переговоров, как это делал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, а украинская власть не поднимает этот вопрос в ходе своих встреч с международными лидерами. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

Юрий Корольчук - фото из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что вместо того, чтобы реально пытаться решить проблемы, которые возникнут с уменьшением транзита газа, Украина имитировала борьбу с "Северным потоком – 2".

"Вопрос скидки на газ поднимался бы в любом случае, если были бы переговоры самого государства, в частности "Нафтогаза" с "Газпромом" по поставкам голубого топлива в Украину. Мы же видим, что мы переплачиваем за реверсный газ, это даже подтверждено госаудитслужбой, осуществлявшей проверку. Априори понятно, что нужно искать дешевле цену. Что касается консорциума, эта мысль, скорее всего, будет актуализирована. Как ни парадоксально, но в "Нафтогазе" уже поняли, что транзит газа будет уменьшаться. Они должны были этим заниматься и это предусмотреть, и вступать в переговоры, а не имитировать борьбу с "Северным потоком – 2"", – отметил Корольчук, а также добавил, что консорциум – это не что-то новое, просто этим нужно заниматься.

"Вот Медведчук и поднимал этот вопрос, проводил переговоры. Это могла бы делать украинская власть, но она этого не делает. А почему она это не делает? Это же в первую очередь в интересах украинцев. И дело не только в том, чтобы газ дешевле покупать, отставим этот вопрос в сторону, это нужно, чтобы система ГТС работала. И, даже, когда Зеленский ездил на переговоры и с Меркель, и в США, он не поднимал этот вопрос", – подчеркнул эксперт.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания международного газотранспортного консорциума. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".

"Совместное заявление США и Германии по "Северному потоку ‒ 2" стало холодным душем для украинской власти и ее русофобской политики. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины ‒ следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений", – заявил парламентарий.





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