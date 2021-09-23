МВФ навязал Украине рыночные цены на газ с прицелом на их рекордное повышение - политолог

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Станислав Молчанов
Западные партнеры навязали Украине переход на рыночные цены газа, чтобы добить остатки украинской промышленности. Таким мнением поделился политолог Александр Лазарев, передает 112.ua.
Цены на газ в Украине - фото из открытых источников
Стоимость энергоресурсов в конкретной стране отражается на уровне и качестве жизни каждого ее жителя, отметил эксперт. Рекордное подорожание газа для Украины приведет к тому, что в стране пропорционально вырастет стоимость всех товаров, изготовление которых требует использования голубого топлива. При этом возможности для оптимизации цены газа, в частности предложение одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука о прямом контракте с Россией, Киев отверг.
Отказ властей Украины от дешевого газа политолог называет глупостью и халатностью, основанной на политических предубеждениях. Переход на рыночную цену газа в ЕС был осуществлен Украиной по требованию Международного валютного фонда, и теперь все потребители страны, в том числе промышленники, вынуждены покупать ресурс по рекордной стоимости, отметил эксперт.
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