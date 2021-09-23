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МВФ навязал Украине рыночные цены на газ с прицелом на их рекордное повышение - политолог

Эксперт отметил, что предложение лидера оппозиции Виктора Медведчука по оптимизации стоимости газа, украинская власть отвергла

сегодня, 14:16
Автор:

Станислав Молчанов

Западные партнеры навязали Украине переход на рыночные цены газа, чтобы добить остатки украинской промышленности. Таким мнением поделился политолог Александр Лазарев, передает 112.ua. 

МВФ навязал Украине рыночные цены на газ с прицелом на их рекордное повышение - политолог

Цены на газ в Украине - фото из открытых источников

Стоимость энергоресурсов в конкретной стране отражается на уровне и качестве жизни каждого ее жителя, отметил эксперт. Рекордное подорожание газа для Украины приведет к тому, что в стране пропорционально вырастет стоимость всех товаров, изготовление которых требует использования голубого топлива. При этом возможности для оптимизации цены газа, в частности предложение одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука о прямом контракте с Россией, Киев отверг.

"Энергоресурсы – это не просто то, что население потребляет в коммунальных расходах. Это формирование стоимости любого продукта. Условно, хлебопекарня установит такие цены, по которым ей будет выгодно печь хлеб с газом по цене 900 долларов за тысячу кубов. Стоимость хлеба вырастет симметрично тому, как подорожали энергоресурсы. Молоко, масло и все остальное, что потребляет каждый день обычный человек, будет совокупно дорожать", – сказал Лазарев.

Отказ властей Украины от дешевого газа политолог называет глупостью и халатностью, основанной на политических предубеждениях. Переход на рыночную цену газа в ЕС был осуществлен Украиной по требованию Международного валютного фонда, и теперь все потребители страны, в том числе промышленники, вынуждены покупать ресурс по рекордной стоимости, отметил эксперт. 

"Мы живем в условиях общемирового кризиса. И нет государств, которые хотели бы сделать нам лучше, потому что мы конкуренты. Поэтому наши "партнеры" в лице МВФ, склоняя украинское правительство к подписанию перехода на рыночные цены газа, понимали, что плюс-минус через пять лет наши предприятия перестанут быть конкурентоспособными перед их предприятиями. Таким образом, для транснациональных игроков освободится целая часть рынка", – сказал Лазарев.



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Источник: https://112ua.tv/mnenie/mvf-navyazal-ukraine-rynochnye-ceny-na-gaz-s-pricelom-na-ih-rekordnoe-povyshenie-592204.html
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