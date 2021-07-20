logo
Русский Українська

BTC/USD

29684.89

ETH/USD

1784.44

LTC/USD

108.31

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес тарифы "Нафтогаз Украины" предложил сэкономить: как заплатить за газ меньше
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нафтогаз Украины" предложил сэкономить: как заплатить за газ меньше

Для получения скидки на газ нужно всего лишь вовремя заплатить по счетам

сегодня, 19:04
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на жаркое лето, многих по-прежнему беспокоит стоимость газа, установленная для бытовых пользователей в Украине. Учитывая то, что месячные тарифы на голубое топливо начинают стремительно увеличиваться, в "Нафтогазе Украины" предложили лайфхак, как немного сэкономить.

"Нафтогаз Украины" предложил сэкономить: как заплатить за газ меньше

Клиенты "Нафтогаза Украины" могут получить небольшую скидку на газ. Фото: Лига.Нет

Как отметили в пресс-службе компании, для этого понадобится минимум усилий — всего лишь оплатить полученные счета в срок.

Получение скидки касается платежей, что проходят по тарифу "Фиксированный", размер которого установлен на год вперед. Напомним, что украинцы, которые пользуются именно им, за один кубический метр газа платят лишь 7,96 грн.

Что же нужно сделать, чтобы сэкономить? Счета, выставленные компанией за потребление голубого топлива, "Нафтогаз" просит оплатить до 15 числа месяца. При этом оплата должна проходить онлайн или благодаря корпоративному чат-боту, который позволяет проводить подобные операции.

”Нафтогаз Украины” предложил сэкономить: как заплатить за газ меньше - фото 2

Тем, кто сумеет воспользоваться подобным предложением, следует рассчитывать на скидку в 1% при оплате газовой "коммуналки" в следующем месяце. Скорее всего, эта акция не будет единоразовой, а продлится до конца действия "Фиксированного" тарифа.

К слову, заканчивается он в конце апреля 2022 года — уже после предстоящего отопительного сезона.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, для Украины значит окончание строительства газопровода, который позволит Венгрии получать российский газ не через территорию нашей страны. Подробности — в этом материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему в "Нафтогазе Украины" вынуждены повышать газовые тарифы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=21
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ