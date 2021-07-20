"Нафтогаз Украины" предложил сэкономить: как заплатить за газ меньше

Несмотря на жаркое лето, многих по-прежнему беспокоит стоимость газа, установленная для бытовых пользователей в Украине. Учитывая то, что месячные тарифы на голубое топливо начинают стремительно увеличиваться, в "Нафтогазе Украины" предложили лайфхак, как немного сэкономить.



Клиенты "Нафтогаза Украины" могут получить небольшую скидку на газ. Фото: Лига.Нет

Как отметили в пресс-службе компании, для этого понадобится минимум усилий — всего лишь оплатить полученные счета в срок.

Получение скидки касается платежей, что проходят по тарифу "Фиксированный", размер которого установлен на год вперед. Напомним, что украинцы, которые пользуются именно им, за один кубический метр газа платят лишь 7,96 грн.

Что же нужно сделать, чтобы сэкономить? Счета, выставленные компанией за потребление голубого топлива, "Нафтогаз" просит оплатить до 15 числа месяца. При этом оплата должна проходить онлайн или благодаря корпоративному чат-боту, который позволяет проводить подобные операции.





Тем, кто сумеет воспользоваться подобным предложением, следует рассчитывать на скидку в 1% при оплате газовой "коммуналки" в следующем месяце. Скорее всего, эта акция не будет единоразовой, а продлится до конца действия "Фиксированного" тарифа.

К слову, заканчивается он в конце апреля 2022 года — уже после предстоящего отопительного сезона.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, для Украины значит окончание строительства газопровода, который позволит Венгрии получать российский газ не через территорию нашей страны. Подробности — в этом материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему в "Нафтогазе Украины" вынуждены повышать газовые тарифы.

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