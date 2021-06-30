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Елизавета Черных
Нафтогаз" установил месячную цену на газ для бытовых потребителей в июле на уровне 13,50 грн за куб. При этом фиксированная годовая цена равна 7,96 грн за кубометр. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию "Комментарии", что рост цены газа является прямым следствием волатильности (изменчивости) данного рынка.
Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" поднимает цены на газ - фото из открытых источников
Другое дело, подчеркивает Дмитрий Марунич, что есть проблемы в самой реформе газового рынка в Украине. Он отмечает, что бесконтрольность ситуации приводит к тому, что мы можем иметь цены и выше. Не исключено, что осенью на фоне повышения спроса на газ на европейских биржах, его цена еще вырастет, прогнозирует эксперт. Пока потребителя бытового частично страхует так называемый "годовой тариф". Однако что будет дальше — неизвестно. По некоторым данным, в "Нафтогазе" намерены его как-то скорректировать.
По мнению Дмитрий Марунича, это может привести к тому, что потребители будут вынуждены платить больше. Кто не сможет — влезут в долги.
Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Юлия Тимошенко прокомментировала повышение тарифов на газ.
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