Нафтогаз" установил месячную цену на газ для бытовых потребителей в июле на уровне 13,50 грн за куб. При этом фиксированная годовая цена равна 7,96 грн за кубометр. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию "Комментарии", что рост цены газа является прямым следствием волатильности (изменчивости) данного рынка.

Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" поднимает цены на газ - фото из открытых источников

"Если в прошлом году примерно в эти же даты цены были на рекордно низких значениях с 2009 года, то сейчас они находятся на локальных максимумах и превышают 300, а то и 350 долларов за тысячу кубометров. Это рыночное свойство, с которым никто ничего сделать не сможет. Как и предугадать движение цен, на которые влияет множество факторов, — поясняет эксперт. — Таким образом, любые трейдеры, включая "Нафтогаз", выставляют цену в пределах 13 грн за куб без доставки. И действуют совершенно в соответствии с рыночной конъюнктурой. Упрекнуть их не в чем".

Другое дело, подчеркивает Дмитрий Марунич, что есть проблемы в самой реформе газового рынка в Украине. Он отмечает, что бесконтрольность ситуации приводит к тому, что мы можем иметь цены и выше. Не исключено, что осенью на фоне повышения спроса на газ на европейских биржах, его цена еще вырастет, прогнозирует эксперт. Пока потребителя бытового частично страхует так называемый "годовой тариф". Однако что будет дальше — неизвестно. По некоторым данным, в "Нафтогазе" намерены его как-то скорректировать.

По мнению Дмитрий Марунича, это может привести к тому, что потребители будут вынуждены платить больше. Кто не сможет — влезут в долги.

"Долги вырастут, понадобится больше субсидий. Это приведет к разбалансировке госбюджета, — подчеркивает эксперт. – К тому же, у нас есть гигантские долги между участниками рынка газа — более 100 млрд грн. Этот вопрос нуждается в регулировании", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Юлия Тимошенко прокомментировала повышение тарифов на газ.

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