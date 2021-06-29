Повышение цены на газ в Украине: к чему приведет решение "Нафтогаза"

"Нафтогаз" установил месячную цену на газ для бытовых потребителей в июле на уровне 13,50 грн за куб. При этом фиксированная годовая цена равна 7,96 грн за кубометр. Почему происходит подобный рост (практически вдвое)? На сколько законны действия со стороны "Нафтогаза"? К чему это может привести? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Повышение цены на газ в Украине - фото из открытых источников

"Нафтогаз" действует совершенно в соответствии с рыночной конъюнктурой

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что рост цены газа является прямым следствием волатильности (изменчивости) данного рынка.

"Если в прошлом году примерно в эти же даты цены были на рекордно низких значениях с 2009 года, то сейчас они находятся на локальных максимумах и превышают 300, а то и 350 долларов за тысячу кубометров. Это рыночное свойство, с которым никто ничего сделать не сможет. Как и предугадать движение цен, на которые влияет множество факторов, — поясняет эксперт. — Таким образом, любые трейдеры, включая "Нафтогаз", выставляют цену в пределах 13 грн за куб без доставки. И действуют совершенно в соответствии с рыночной конъюнктурой. Упрекнуть их не в чем".

Другое дело, подчеркивает Дмитрий Марунич, что есть проблемы в самой реформе газового рынка в Украине.

"По сути, бесконтрольность ситуации приводит к тому, что мы можем иметь цены и выше. Не исключено, что осенью на фоне повышения спроса на газ на европейских биржах, его цена еще вырастет, — прогнозирует эксперт. — Пока потребителя бытового частично страхует так называемый "годовой тариф". Однако что будет дальше — неизвестно. По некоторым данным, в "Нафтогазе" намерены его как-то скорректировать".

По мнению Дмитрий Марунича, это может привести к тому, что потребители будут вынуждены платить больше. Кто не сможет — влезут в долги.

"Долги вырастут, понадобится больше субсидий. Это приведет к разбалансировке госбюджета, — подчеркивает эксперт. – К тому же, у нас есть гигантские долги между участниками рынка газа — более 100 млрд грн. Этот вопрос нуждается в регулировании. Направленный на это законопроект 3508-д, который в первом чтении профильный парламентский комитет одобрил, нужно срочно принимать. Иначе ситуация может пойти по неконтролируемому сценарию — вплоть до срыва отопительного сезона в отдельных населенных пунктах, имеющих значительные долги перед "Нафтогазом"".

Вместо средней цены в 8000 грн за 1000 куб. м, может быть цена больше

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает рост цен на газ закономерным. И поясняет, что месячный тариф меняется каждый раз, согласно цен на бирже.

"Годовой тариф не может пока меняться. В ситуации роста цен на газ такой тариф дает возможность людям не платить зимой основную сумму стоимости этого топлива, а распределить платежи по месяцам. Но здесь все зависит от потребителей — как они выбирают", — отмечает Юрий Корольчук.

Он не видит нарушений в действиях "Нафтогаза". Но прогнозирует проблему, если тот решит пересмотреть базовую цену на газ для большинства компаний, которые берут газ у НАК.

"Вместо средней цены в 8000 грн за 1000 куб. м, может быть цена больше. "Нафтогаз" смотрит на рыночную цену в ЕС — а там сейчас 400 долл. за 1000 кубов. У нас тогда газ стоил бы 16-18 тыс. грн", — поясняет Юрий Корольчук.

Ранее портал "Комментарии" писал, что повышение тарифов автоматически повлечет подорожание товаров и услуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!