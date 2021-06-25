Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая около миллиона бытовых потребителей, приняла решение повысить месячную стоимость газа в июле до 13,13 грн за куб.м, при этом годовой фиксированный тариф на голубое топливо все еще равен 7,96 грн за куб. м., передает "УНИАН".

Месячная цена газа выросла еще на 10%: сколько теперь платить - фото из открытых источников

Так, относительно месячной цены газа на июнь, которую "Нафтогаз" повысил до 11, 94 грн за куб.м, стоимость в июле выше на 10%.

По данным издания, начиная с мая 2021 года, всех бытовых потребителей газа автоматически перевели на фиксированный годовой тариф, действие которого прекратится 30 апреля 2022 года.

Напомним, что народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым подобное повышение стоимости газа. Нардеп также подчеркнула, что повышение цены на газ сразу повлечет за собой увеличение цен в магазинах, отразится на работе городского транспорта и на стоимости электроэнергии. С его слов, практически запущен огромный круг инфляции в стране, подняв одномоментно цены на газ на 50% с 1 июня.

Ранее портал "Комментарии" писал, что накануне глава Набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Политолог-международник, член-корреспондент Академии политических наук Украины Максим Яли считает, что такая ситуация является демонстрацией ничего иного, как конфликта интересов, особенно, если сравнить уровень заработной платы Споттисвуд в Украине и частных компаниях Британии.









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