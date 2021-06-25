logo
Русский Українська

BTC/USD

34389.00

ETH/USD

1942.28

LTC/USD

132.57

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес тарифы Месячная цена газа выросла еще на 10%: сколько теперь платить
commentss НОВОСТИ Все новости

Месячная цена газа выросла еще на 10%: сколько теперь платить

В прошлом месяце "Нафтогаз" установил цену на уровне 11,94 грн за кубометр

сегодня, 11:25
Автор:

Елизавета Черных

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая около миллиона бытовых потребителей, приняла решение повысить месячную стоимость газа в июле до 13,13 грн за куб.м, при этом годовой фиксированный тариф на голубое топливо все еще равен 7,96 грн за куб. м., передает "УНИАН". 

Месячная цена газа выросла еще на 10%: сколько теперь платить

Месячная цена газа выросла еще на 10%: сколько теперь платить - фото из открытых источников

Так, относительно месячной цены газа на июнь, которую "Нафтогаз" повысил до 11, 94 грн за куб.м, стоимость в июле выше на 10%. 

По данным издания, начиная с мая 2021 года, всех бытовых потребителей газа автоматически перевели на фиксированный годовой тариф, действие которого прекратится 30 апреля 2022 года. 

Напомним, что народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым подобное повышение стоимости газа. Нардеп также подчеркнула, что повышение цены на газ сразу повлечет за собой увеличение цен в магазинах, отразится на работе городского транспорта и на стоимости электроэнергии. С его слов, практически запущен огромный круг инфляции в стране, подняв одномоментно цены на газ на 50% с 1 июня.

Ранее портал "Комментарии" писал, что накануне глава Набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Политолог-международник, член-корреспондент Академии политических наук Украины Максим Яли считает, что такая ситуация является демонстрацией ничего иного, как конфликта интересов, особенно, если сравнить уровень заработной платы Споттисвуд в Украине и частных компаниях Британии.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/naftogaz-povysil-mesyachnuyu-cenu-gaza-na-iyul-eshche-na-10-skolko-budem-platit-novosti-segodnya-11463562.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ