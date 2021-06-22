Эксперт рассказал, почему глава Набсовета "Нафтогаза" хочет отстранения Витренко

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Елизавета Черных
Накануне глава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
Юрий Витренко - фото из открытых источников
Политолог-международник, член-корреспондент Академии политических наук Украины Максим Яли считает, что такая ситуация является демонстрацией ничего иного, как конфликта интересов, особенно, если сравнить уровень заработной платы Споттисвуд в Украине и частных компаниях Британии.
Эксперт также отмечает тот факт, что сама же Споттисвуд высоко оценивала деятельность руководства компании "Нафтогаз" и за 2020 год, когда ею были задекларированы убытки в 19 млрд грн.
Ранее портал "Комментарии" писал, что компания "Нафтогаз Украины" увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа "Месячный" на 50% до 11,94 грн/куб. м на июнь по сравнению с годовой ценой. Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым подобное повышение стоимости газа.
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