Эксперт рассказал, почему глава Набсовета "Нафтогаза" хочет отстранения Витренко

Накануне глава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Юрий Витренко - фото из открытых источников

Политолог-международник, член-корреспондент Академии политических наук Украины Максим Яли считает, что такая ситуация является демонстрацией ничего иного, как конфликта интересов, особенно, если сравнить уровень заработной платы Споттисвуд в Украине и частных компаниях Британии.



"Именно для этой цели (отстранения Витренко, — ред.) госпожа Споттисвуд собрала внеочередное заседание Наблюдательного совета "Нафтогаза" на прошлой неделе.





"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", — говорится в заявлении Споттисвуд.





То есть после того, как при назначении Витренко был уволен не только экс-глава НГУ Коболев, но и весь состав Набсовета "Нафтогаза Украины", который действовал с ним рука об руку и даже передал в 2020 году функции и право назначать на ключевые должности в комитеты по антикоррупционной политике, сейчас его глава пытается инициировать увольнение самого Витренко, объявив ему открытую войну", — говорит Максим Яли.

Эксперт также отмечает тот факт, что сама же Споттисвуд высоко оценивала деятельность руководства компании "Нафтогаз" и за 2020 год, когда ею были задекларированы убытки в 19 млрд грн.

" Также как и за реализацию программы по увеличению газа за 5 лет, на которую было потрачено около 10 млрд долларов украинских налогоплательщиков, а добыли в 2020-м меньше, чем в 2015-м. Вот это и есть конфликт интересов в чистом виде. Особенно если сравнить уровень зарплат той же Споттисвуд в Украине и в частных компаниях Великобритании", — считает Максим Яли.

Ранее портал "Комментарии" писал, что компания "Нафтогаз Украины" увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа "Месячный" на 50% до 11,94 грн/куб. м на июнь по сравнению с годовой ценой. Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым подобное повышение стоимости газа.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!