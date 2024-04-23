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"Нафтогаз Украины" сделал заявление о тарифах для населения

Компания "Нафтогаз Украины" заявила о продлении действия тарифного плана "Фиксированный" еще на один год. Таким образом, цена на газ для населения не должна меняться в этот период.

23 апреля 2024, 15:08
Автор:
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Slava Kot
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В Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" заявили, что тарифный план "Фиксированный" будет действовать до 30 апреля 2025 года. Таким образом, клиенты компании и дальше будут получать газ по цене 7,96 грн (с НДС). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ГК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз Украины" сделал заявление о тарифах для населения

В Украине цены на газ останутся без изменений еще на год. Фото из открытых источников

В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что для частных домохозяйств не планируется повышение тарифов и продлили действие тарифного плана "Фиксированный", согласно которому украинцы получают газ по 7,96 грн.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — сказал руководитель компании Алексей Чернышев.

В заявлении указано, что действие тарифного плана "Фиксированный" от компании "Нафтогаз Украины" продлено до 30 апреля 2025 года включительно. Кроме того, газоснабжающая компания добавляет, что обеспечивает в Украине 12,4 млн домохозяйств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк готовит повышение тарифов для населения вопреки заявлениям президента Владимира Зеленского. По его словам, мораторий на изменение тарифов до окончания действия военного положения для населения распространяется только на газ, отопление и горячую воду. Какие изменения ждут украинцев по оплате коммунальных услуг.

Также "Комментарии" писали о том, что происходит на энергетическом рынке и почему украинцы готовятся к повышению тарифов.



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Источник: https://www.naftogaz.com/news/gas-price-2024
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