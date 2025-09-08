Нужно ли готовиться к повышению цены на газ: в Раде сделали заявление

Сегодня "Нафтогаз" продает газ населению и теплокоммунэнерго по 8 грн. за кубометр, тогда как закупает его по 15–16 грн. Следовательно, рано или поздно встанет вопрос подорожания газа для населения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" заявил народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Сегодня „Нафтогаз“ продает газ населению и теплокоммунэнерго по 8 грн за кубометр, тогда как закупает его по 15–16 грн. В будущем возможен пересмотр бюджета или дополнительное финансирование „Нафтогаза“, — пояснил парламентарий.

Как отмечается в обзоре, в июле 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,1% г/г. По предварительным оценкам Национального банка, в августе эта тенденция сохранилась. НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в августе составила около 14%. Госстат обнародует официальную информацию 9 сентября.

По данным НБУ, основным фактором снижения цен стало большее предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая. Это привело к удешевлению сырых и обработанных продуктов питания. Также замедлился рост цен на услуги и непродовольственные товары.

