О чем говорит прогноз НБУ: какие тарифы подымут и когда

В Украине в настоящее время действует частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако это ограничение может быть снято из-за сложностей в энергетической сфере. Об этом сообщили в НБУ, тонко намекая на поднятии тарифов. Действительно ли избежать поднятия тарифов уже нельзя? Когда украинцам ожидать такого решения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение тарифов. Фото из открытых источников

Главный вопрос, что такое экономически обоснованная цена

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко обратил внимание, что в инфляционном отчёте Нацбанка говорится, что в 2025 году повышение тарифов не будет, по крайней мере в НБУ пока что не прогнозируют такой шаг. При этом речь идёт только о трёх тарифах – тех, которые попадают под мораторий. Это стоимость горячей воды, стоимость отопления и стоимость газа. Потому в НБУ на 2025 год не прогнозируют повышение этих трёх тарифов.

"Но уже в 2026 году в НБУ говорят об экономически обоснованной цене. Вот у этого термина очень и очень широкий спектр рассмотрения. Потому что экономически обоснованной ценой на стоимость газа может быть, как рыночная, так и ещё какая-нибудь, которую заложит НАК Нафтогаз. То есть, условно, мы сейчас платим 7 гривен 96 копеек за один кубометра газа и абсолютно нет никаких противоречий в том, что, если мы начнем платить, например, 17 гривен, как рыночная цена сейчас. То есть, НАК Нафтогаз может спокойно обосновать, что экономически выгодная цена на газ 18 тысяч. То же самое с Теплокоммунэнерго и горячей водой. Если, например, Теплокоммунэнерго включит в стоимость своих услуг все капитальные ремонты, закупки оборудования, ремонты тепловых сетей. Ведь на все это необходимы сотни миллиардов гривен. В таком случае за тепло в однокомнатной квартире придется платить 7-8 тысяч гривен в месяц. Потому стоит вопрос, что такое экономически обоснованная цена? На какой уровень планируется выйти и не факт, что это будет действительно экономически обоснованно", – подытожил эксперт.

Уже в июне можем услышать о повышении тарифов на электроэнергию

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин так прокомментировал ситуацию:

"У меня есть очень глубокое основание думать, что, как в 2024-м, так и в 2025-м году в июне поднимут тарифы на электроэнергию. В то же время на газ, коммуналку пока что подымать не будут, потому что будет действовать вот этот мораторий".

Что касается ситуации с газом, то, по словам эксперта, им Украина сейчас себя обеспечивает, но, если начнётся поднятие украинской промышленности, газа будет не хватать, будет импортный газ и, следовательно, цены будут на него подниматься. Но пока что вряд ли будет подниматься цена на газ.

"До конца активной фазы боевых действий ни на газ, ни на коммуналку тарифы повышать не будут, а о повышение тарифов на электроэнергию скорее всего в июне этого года мы ещё раз услышим", – подытожил Олег Пендзин.

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