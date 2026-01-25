Почему в платежках растут суммы, несмотря на то, что сутками нет электричества

Массовые отключения электроэнергии не всегда означают меньшие счета. Часто бывают случаи, что суммы в платежках остаются такими же, как было, или даже растут несмотря на длительные периоды без электроэнергии. Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, что существует несколько причин такого "феномена".

Почему в платежках вырастают суммы за электроэнергию. Фото: depositphotos

По словам Коваленко, первым фактором является расчетный период. В Украине потребители платят за электроэнергию, использованную в прошлом месяце. То есть, январские платежки фактически отражают декабрьское потребление. А в декабре, при более холодной погоде и менее жестких ограничениях, электроэнергии использовали больше. Именно поэтому эффект от нынешних отключений станет заметен только на следующих счетах.

Вторая распространенная причина, по которой сумма в платежках возросла, может быть связана с непередаваемыми показателями счетчика. Если потребитель не подает данные своевременно, компания начисляет плату по среднему показателю. Он формируется на основе прошлых периодов со стабильным электроснабжением и часто не отвечает реальному потреблению во время блекаутов.

Третий фактор увеличения суммы в платежках за свет разъясняется поведением самих потребителей. По данным YASNO, около половины домохозяйств не сократили использование электроэнергии, а более четверти даже увеличили его несмотря на длительные периоды без света. Это объясняется тем, что после восстановления света украинцы массово включают бойлеры, стиральные машины, обогреватели и одновременно заряжают технику. В результате экономия при отключениях нивелируется пиковой нагрузкой.

Энергетики отмечают, что счет зависит только от фактического потребления. Без реальной экономии и своевременной передачи показателей даже многочасовые отключения не гарантируют меньших затрат.

