Чому в платіжках зростають суми, попри те, що днями немає електрики

Масові відключення електроенергії не завжди означають менші рахунки. Часто трапляються випадки, що суми в платіжках залишаються такими ж як було, або навіть зростають попри тривалі періоди без електроенергії. Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, що існує кілька причин такого "феномену".

Чому в платіжках зростають суми за електроенергію. Фото: depositphotos

За словами Коваленка, першим фактором є розрахунковий період. В Україні споживачі платять за електроенергію, використану в попередньому місяці. Тобто січневі платіжки фактично відображають грудневе споживання. А в грудні, за холоднішої погоди та менш жорстких обмежень, електроенергії використовували більше. Саме тому ефект від нинішніх відключень стане помітним лише у наступних рахунках.

Друга поширена причина, чому сума в платіжках зросла, може бути пов’язана з непереданими показниками лічильника. Якщо споживач не подає дані вчасно, компанія нараховує плату за середнім показником. Він формується на основі минулих періодів зі стабільним електропостачанням і часто не відповідає реальному споживанню під час блекаутів.

Третій фактор підвищення суми в платіжках за світло пояснюється поведінкою самих споживачів. За даними YASNO, близько половини домогосподарств не скоротили використання електроенергії, а понад чверть навіть збільшили його попри тривалі періоди без світла. Це пояснюється тим, що після відновлення світла українці масово вмикають бойлери, пральні машини, обігрівачі та заряджають техніку одночасно. У результаті економія під час відключень нівелюється піковим навантаженням.

Енергетики наголошують, що рахунок залежить лише від фактичного споживання. Без реальної економії та вчасної передачі показників навіть багатогодинні відключення не гарантують менших витрат.

