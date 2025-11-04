Почему заговорили о возобновлении энергосистемы за счет украинцев: когда повысят тариф

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Согласно прогнозу от НБУ в 2026 году вырастет цена на электроэнергию для населения. Это связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Действительно ли уже назрел вопрос повышения тарифов на электроэнергию и другого пути, где взять ресурсы для восстановления энергосистемы нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Повышение тарифов на электроэнергию
Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что ещё раньше НБУ озвучивал этот прогноз и Минэкономики письмо с разъяснениями давало о том, что будут поднимать тариф на электроэнергию по 20% в течение 3 лет.
Олег Попенко подчеркнул, возможное повышение тарифа никак не связано с восстановлением энергетической инфраструктуры, но связано с тем, что у нас дефицит бюджета.
Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин так прокомментировал ситуацию:
Эксперт говорит, что до окончания войны вопрос повышения стоимости электроэнергии очень деликатный.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что даже, если будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию во втором полугодии 2026 года, как прогнозируют в НБУ, то это только может запустить определенный процесс, но точно не решить проблем с энергосистемой Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — в Кабмине заговорили о тарифах на электроэнергию зимой: что решили.