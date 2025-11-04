Почему заговорили о возобновлении энергосистемы за счет украинцев: когда повысят тариф

Согласно прогнозу от НБУ в 2026 году вырастет цена на электроэнергию для населения. Это связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Действительно ли уже назрел вопрос повышения тарифов на электроэнергию и другого пути, где взять ресурсы для восстановления энергосистемы нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение тарифов на электроэнергию

Возможное повышение тарифа никак не связано с восстановлением энергоинфраструктуры

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что ещё раньше НБУ озвучивал этот прогноз и Минэкономики письмо с разъяснениями давало о том, что будут поднимать тариф на электроэнергию по 20% в течение 3 лет.

"Но это абсолютно никак не связано с восстановлением повреждённой энергетической инфраструктуры, от слова совсем. Дело в том, что это не связанные между собой процессы. Восстанавливать энергетическую инфраструктуру за счёт поступления денег от населения невозможно, так как то же Укрэнерго не совсем является получателем этих денег. Потому речь идёт о скрытых налогах, квазиналогах, которые мы выплачиваем, когда нам повышают тарифы, то есть, повышение тарифа – это дополнительные налоговые оплаты, которые мы с вами платим", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Попенко подчеркнул, возможное повышение тарифа никак не связано с восстановлением энергетической инфраструктуры, но связано с тем, что у нас дефицит бюджета.

"И МВФ, и Нацбанк, как, условно говоря, представитель МВФ, таким путём заставляет Кабмин таким образом собирать дополнительные средства бюджета, поскольку у нас 25 млрд долларов дефицит бюджета. Вот за счёт населения они стараются пополнить бюджет", – констатировал эксперт.

До окончания войны вопрос повышения стоимости электроэнергии очень деликатный

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин так прокомментировал ситуацию:

"Повышение стоимости электроэнергии не сможет обеспечить финансами проекты восстановления разрушающихся энергетических объектов, но существенно усложнит жизнь граждан Украины. Ведь уже сегодня граждане вынуждены либо сидеть без электричества, либо оплачивать его из резервных источников за отдельную плату".

Эксперт говорит, что до окончания войны вопрос повышения стоимости электроэнергии очень деликатный.

"Не думаю, что руководство страны готово усугублять проблемы граждан во время войны, которые могут вызвать гражданский протест", – считает Игорь Черкашин.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что даже, если будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию во втором полугодии 2026 года, как прогнозируют в НБУ, то это только может запустить определенный процесс, но точно не решить проблем с энергосистемой Украины.

