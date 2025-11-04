Чому заговорили про відновлення енергосистеми за рахунок українців: коли підвищать тариф

Згідно прогнозу від НБУ у 2026-му році зросте ціна на електроенергію для населення. Це пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Чи справді вже назріло питання підвищення тарифів на електроенергію й іншого шляху, де взяти ресурси для відновлення енергосистеми немає? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Підвищення тарифів на електроенергію

Можливе підвищення тарифу ніяк не пов'язане із відновленням енергоінфраструктури

Голова Спілки споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко зазначив, що ще раніше НБУ озвучував цей прогноз і Мінекономіки лист із роз'ясненнями надавало про те, що підніматимуть тариф на електроенергію по 20% протягом 3 років.

"Але це абсолютно ніяк не пов'язано з відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, від слова зовсім. Справа у тому, що це не пов'язані між собою процеси. Відновлювати енергетичну інфраструктуру за рахунок надходження грошей від населення неможливо, оскільки Укренерго не зовсім є одержувачем цих грошей. Тому йдеться про приховані податки, квазіподатки, які ми виплачуємо, коли нам підвищують тарифи, тобто підвищення тарифу – це додаткові податкові оплати, які ми з вами сплачуємо", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Попенко підкреслив, що можливе підвищення тарифу ніяк не пов'язане з відновленням енергетичної інфраструктури, але пов'язане з тим, що ми маємо дефіцит бюджету.

"І МВФ, і Нацбанк, як, умовно кажучи, представник МВФ, таким шляхом змушує Кабмін таким чином збирати додаткові кошти бюджету, оскільки ми маємо 25 млрд доларів . Ось за рахунок населення вони й намагаються поповнити бюджет", – констатував експерт.

До закінчення війни питання підвищення вартості електроенергії є дуже делікатним

Глава Експертної платформи з енергоефективності (Expert Platform for Energy Efficiency) Ігор Черкашин так прокоментував ситуацію:

"Підвищення вартості електроенергії не зможе забезпечити фінансами проекти відновлення енергетичних об'єктів, що руйнуються, але суттєво ускладнить життя громадян України. Адже вже сьогодні громадяни змушені або сидіти без електрики, або оплачувати її з резервних джерел за окрему плату".

Експерт говорить, що до закінчення війни питання підвищення вартості електроенергії є дуже делікатним.

"Не думаю, що керівництво країни готове посилювати проблеми громадян під час війни, які можуть викликати громадянський протест", – вважає Ігор Черкашин.

Підсумовуючи експерт наголосив, що навіть, якщо буде прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію у другому півріччі 2026 року, як прогнозують у НБУ, то це лише може запустити певні процес, але аж точно не вирішити проблем з енергосистемою України.

