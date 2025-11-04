Чому заговорили про відновлення енергосистеми за рахунок українців: коли підвищать тариф

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Згідно прогнозу від НБУ у 2026-му році зросте ціна на електроенергію для населення. Це пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Чи справді вже назріло питання підвищення тарифів на електроенергію й іншого шляху, де взяти ресурси для відновлення енергосистеми немає? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Підвищення тарифів на електроенергію
Голова Спілки споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко зазначив, що ще раніше НБУ озвучував цей прогноз і Мінекономіки лист із роз'ясненнями надавало про те, що підніматимуть тариф на електроенергію по 20% протягом 3 років.
Олег Попенко підкреслив, що можливе підвищення тарифу ніяк не пов'язане з відновленням енергетичної інфраструктури, але пов'язане з тим, що ми маємо дефіцит бюджету.
Глава Експертної платформи з енергоефективності (Expert Platform for Energy Efficiency) Ігор Черкашин так прокоментував ситуацію:
Експерт говорить, що до закінчення війни питання підвищення вартості електроенергії є дуже делікатним.
Підсумовуючи експерт наголосив, що навіть, якщо буде прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію у другому півріччі 2026 року, як прогнозують у НБУ, то це лише може запустити певні процес, але аж точно не вирішити проблем з енергосистемою України.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кабміні заговорили про тарифи на електроенергію взимку: що вирішили.