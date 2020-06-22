Повышение цен на электроэнергию в четыре раза: кого коснется и стоит ли беспокоиться людям

Согласно проекту решения Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 августа тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" вырастет со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч – почти в четыре раза. Документ вносит коррективы в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, согласно которому тариф на передачу "Укрэнерго" на 2020 год установлен на уровне 155,4 грн без НДС.

Кроме того, с начала августа также будет увеличен тариф для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго. В результате конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий может вырасти с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорит запланированное с 1 августа поднятие тарифа на передачу электроэнергии почти в четыре раза и может ли это как-то коснуться населения.

"Нельзя исключать, что повышение тарифа для населения состоится"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип отмечает, что данное решение повлияет на цены для коммерческих потребителей.



"Теоретически, это не должно повлиять на тарифы для населения, которые у нас являются регулируемыми, – говорит эксперт УИБ. – Но нельзя исключать, что повышение тарифа для населения состоится. Просто чуть позже. Сразу же после поднятия тарифа "Укрэнерго" цена для рядовых потребителей не изменится".

Андриан Прокип напоминает, что прошлым летом, когда появилась новая модель энергорынка, тариф "Укрэнерго" был больше, чем сейчас. Примерно на том уровне, что собирают установить с августа. При этом цены на электричество для населения не поднимались.

"Но была юридическая война, когда некоторые компании – большие потребители энергии – начали оспаривать повышение тарифов через суд. После чего тариф был снижен, – отмечает эксперт. – Пока трудно сказать, удастся ли "попытка №2". Но однозначно – нужно частично либерализовать ценообразование электроэнергии для населения, доводя тарифы до экономически обоснованного уровня".

"Повышения тарифов будет явно недостаточно"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев обращает внимание, что речь идет пока о проекте решения НКРЭКУ.

"Окончательно редакции еще нет, – подчеркивает он. – А процедура принятия является открытой, потому все заинтересованные лица могут высказаться, предложив те или иные изменения на заседании комиссии. Однако поскольку проект опубликован и каких-либо комментариев по этому поводу, насколько мне известно, не поступало, скорее всего, тариф действительно будет повышен".

О необходимости такого повышения давно заявлялось, отмечает Геннадий Рябцев.

"Причиной разработки данного решения стала необходимость компенсации затрат, которые несут оператор системы передачи ("Укрэнерго") и систем распределения (облэнерго) на поддержание энергоинфраструктуры в надлежащем и безопасном состоянии, – поясняет эксперт. – К сожалению, повышения тарифов будет явно недостаточно. Следующим шагом должно быть введение RAB-стимулирования, которое позволит привлечь средства в строительство новых сетей и замену ими изношенных".

По словам Геннадия Рябцева, повышение тарифов увеличит и стоимость предоставляемых услуг – как для населения, так и для промышленности.

"Но это – то малое зло, на которое нужно идти, чтобы не оказаться перед еще большими проблемами, – уверен эксперт. – Они обусловлены тем, что большинство энергосистем уже отработали свой ресурс, физически и морально изношены и требуют модернизации или замены. Однако она невозможна из-за того, что тариф не покрывает затраты, а инвесторы не хотят вкладывать средства в рискованный бизнес, не имея гарантий их возврата".

"Привет президенту с его деолигархизацией"

Планируемое с 1 августа четырехкратное увеличение тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго" призвано уменьшить дефицит, который образуется от перекоса энергобаланса государства в связи с необходимостью выплат по "зеленому тарифу" и теплогенерацией. Такое мнение высказал политический эксперт Дмитрий Фучило.

"На долю возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, биомасса, биогаз и другие) приходится около 8% от общей электрогенерации страны И на ВИЭ же приходится до 26% денежных расчетов, – подчеркивает Дмитрий Фучило. – Согласно меморандуму, подписанному между Кабмином и представителями ассоциаций ВИЭ, стоимость тарифа на солнечную энергетику уменьшилась на 15%, а ветровой – на 7,5%, что должно "сглаживать" тарифный дисбаланс. Существует огромная проблема с прямой компенсацией этого тарифа, ведь если таким фирмам, как ДТЭК, генерирующая 25,5% СЭС (солнечные электростанции), средства поступают регулярно, то, например, по биомассе уровень расчетов колеблется на грани 5%, что ставит этот вид ВИЭ на грань исчезновения".

По словам эксперта, мы попали в стандартную ситуацию, при которой поставив "благую цель" – увеличение ВИЭ, установили такую стоимость "зеленого тарифа", что ежегодно напрямую дотируем отрасль чтобы избежать перекосов и огромных долгов.

"Из года в год высокий тариф ВИЭ перекрывался дешевой атомной энергетикой, однако в этом году и.о. министра энергетики Ольга Буславець (которая, возможно, просто озвучила, то, что ей сказали, – как отмечают аналитики рынка) отправила в резерв три энергоблока АЭС, – отмечает Дмитрий Фучило. – Еще три – на внеплановом ремонте, три работают с ограничением… Таким образом, 9 из 15 атомных энергоблоков страны не работают. И.о. министра предложила энергетическим предприятиям, которые простаивают, "майнить криптовалюты", что зафиксировала отдельным поручением".

В итоге, по словам эксперта, доля электроэнергии, которая стоит около 50 коп. 1КВт – уменьшается. Зато увеличивается генерация тепловой энергетики стоимостью 1,83 грн. за 1КВт. Само собой, это увеличит цифры в платежках для населения. Вместе с увеличением тарифа на передачу электроэнергии стоимость 1КВт для населения увеличится примерно на 30% (как отмечают аналитики рынка) – с 1,68 грн. КВт до более чем 2 грн соответственно. Отдельная же тема при этом – экологичность различных видов теплогненерации, ведь ТЭС больше всего загрязняют окружающую среду, по сравнению с ВИЭ и АЭС.

Действия, по мнению политэксперта, абсолютно нелогичны для государственной политики, но чрезвычайно выгодны для ОПГ (олигархически-промышленных групп).

"Крупнейшими бенефициарами изменения энергобаланса страны и повышение тарифа на передачу электроэнергии является всем известную фамилии: Ахметов, Живаго, Коломойский, Суркисы, Фирташ и другие. Привет президенту с его деолигархизацией. Несмотря на заявления этих "уважаемых" людей от бизнеса о потере рентабельности производства, они уже давно не платят тариф на передачу в том виде, который утверждает НКРЭКУ, а через суд платят втрое меньше. Такая вот арифметика, – отмечает Дмитрий Фучило. – Это создает платежный дисбаланс, который в результате погашается напрямую из госбюджета, то есть за наш с вами счет. А за потери в любом случае заплатит население – или в платежках, или в стоимости товаров".

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