Правительство подняло тариф на электроэнергию: на сколько вырастут платежки

Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения. Новый тариф вступит в силу с 1 июня 2024 года и составит 4,32 гривны за киловатт-час.

Тариф на свет

Первоначально планировалось дифференцировать тариф в зависимости от месячного объема потребления: для потребления до 100 кВт-ч – оставить действующую цену 2,64 гривны, а за каждый последующий киловатт поднять до 4,8 гривны. Однако новый тариф 4,32 гривны будет применяться ко всему потреблению, что повысит цену на электроэнергию на 60%. Этот тариф будет действовать до 1 мая 2025 года.

К примеру, если месячное потребление составляет 150 кВт-ч, сумма в платежках вырастет с 396 до 648 гривен.

Согласно проекту постановления, опубликованного нардепом Ярославом Железняком, для потребителей с электрическим отоплением будет действовать дифференцированный подход на отопительный сезон. С 1 июня по 30 сентября они будут платить по 4,32 гривны за киловатт-час, а с 1 октября по 30 апреля – в зависимости от объема потребления. Если месячное потребление до 2000 кВт-ч, тариф будет 2,64 гривны за киловатт-час. Если больше 2000 кВтч, придется платить по 4,32 гривны за весь потребленный объем.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Минэнерго. Там сообщили, что в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт- ч электроэнергии в месяц).

При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) составит 2,16 грн за кВт-ч.

"При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 грн",

– отметили в Минэнерго.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что повышение тарифа на электроэнергию является сложным, но необходимым шагом, ведь при нынешних условиях у государства нет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. В министерстве подчеркнули, что тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.



