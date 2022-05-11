Правительство «замораживает» тарифы, но проблема с их оплатой остается: в чем суть

В Украине планируется введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Эксперты проанализировал эту инициативу для издания "Комментарии".

Тарифы. Фото из открытых источников

На государственном уровне есть понимание резкого падения жизненного уровня и доходов населения

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что украинским правительством анонсировано абсолютно разумное решение по заморозке коммунальных тарифов.

"В условиях войны государство не только может, но и обязано вмешиваться в экономику. В том числе таким способом, – отмечает экономист. – То, что тарифы не будут расти – это еще и попытка сохранить их собираемость (а платежи с начала войны резко упали). У нас катастрофическая ситуация с зарплатами (падают), с безработицей, инфляцией, дефицитом (растут), с массовым перемещением граждан за пределы страны и в ее пределах. Естественно, это всё не способствует тому, чтобы повышать еще и тарифы на коммунальные услуги".

Так что решение – обоснованное, уверен Алексей Плотников. И свидетельствует о том, что на государственном уровне есть понимание резкого падения жизненного уровня и доходов населения.

"А то, что ежемесячный дефицит госбюджета – от 5 до 7 миллиардов долларов… Коммунальные платежи тут особой роли бы не сыграли. И если государство изыщет возможности внешнего привлечения средств для покрытия этого дефицита (а отдельные страны и международные институции нам в этом помогают), то закроются и моменты, связанные с тарифами", – говорит эксперт.

Что касается иных направлений, то, по мнению Алексея Плотникова, Кабмину следует активизироваться в поддержке лиц, которые утратили жилье, работу. И предпринимателей, которые продолжают трудиться и обеспечивают рабочие места.

Заморозив тарифы – мы не решаем целый ряд проблем

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"Введение Кабмином моратория на повышение тарифов на газ, распределение газа, горячую воду и отопление – вполне понятно, с учетом того, что миллионы украинцев потеряли работу, а еще миллионы стали беженцами. Также Кабмин планирует внедрить компенсаторные механизмы, чтобы перекрыть разницу в тарифах".

Понятное и логичное решение для поддержки украинского потребителя коммунальных услуг, у которого сейчас зачастую нет работы, нет жилья, нет денег, подчеркивает эксперт. Но надо понять, продолжает он, как именно правительство намерено это делать.

"Ведь пока Кабмин только рекомендует органам местного самоуправления (ОМС) не повышать тарифы, сохраняя цену на газ для отопления жилого фонда и для продажи его населению. К тому же, непонятно, какой будет цена на газ для бюджетной сферы и для бизнеса, – отмечает Олег Попенко. – Ведь в прошлом отопительном сезоне газ для бюджетников продавали по 16,5 грн за куб, а для бизнеса по цене Украинской энергетической биржи (тарифы доходили до 50 грн за куб)".

К тому же, продолжает эксперт, есть огромные проблемы с долгами за коммунальные услуги. У большинства теплокоммунэнерго (ТКЭ) нет денег, чтобы сделать предоплату за газ на ближайший отопительный сезон. Как здесь быть – тоже пока непонятно, считает Олег Попенко. Ведь доходы ОМС упали на 30, а в некоторых случаях и на 50%.

"Заморозив тарифы мы, не решаем и проблему неплатежей, – акцентирует эксперт. – А ведь она была и до войны. Не решаем и проблему состояния ТКЭ, его модернизации. Не решаем проблему жилого многоквартирного фонда и потерь внутри его. С моей точки зрения, сейчас одним из главных вопросов является занятость населения. Лишь обеспечив украинцев работой, мы можем снять сразу несколько проблем – и соцвыплатами, и с долгами за коммуналку, и с субсидиями".

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