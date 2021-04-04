Самый популярный украинский провайдер поднимет цены на интернет - названы причины

Один из самых популярных отечественных интернет-провайдеров "Укртелеком" повысит цены на свои услуги. Компания рассказала изданию Ubr о главных причинах поднятия тарифов.

Популярный интернет-провайдер поднимет цены на интернет - причины. Фото: digital.report

По информации представителей компании, повышение не зависит непосредственно от провайдера. Главными факторами стало увеличение стоимости энергоносителей, материальных ресурсов, топлива и другие подобные причины.

"Если сравнить с прошлым годом, то размер абонплаты для большинства абонентов повысился на 30-50 гривен в месяц с НДС", — сообщили в "Укртелекоме".

Однако, даже несмотря на повышение цен на интернет-связь, в компании заявляют, что услуги и тарифы остаются для украинцев "максимально доступными и обоснованными с экономической точки зрения".

Кроме того, в "Укртелекоме" подчеркивают, что держаться на плаву интернет-провайдерам стало труднее. Большую конкуренцию составляют другие операторы, которые работают на рынке связи наполовину легально и уклоняются от уплаты части налогов. Такие компании могут сохранять приемлемые цены для населения и не нести убытков.

Напомним, что представители украинского правительства постоянно изучают изменения в ценовых диапазонах самых популярных групп товаров. О контроле за ростом цен в своем выступлении на заседании Кабинета министров 10 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его комментарий о росте цен можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, сколько украинцев задолжали за жилищно-коммунальные услуги за один месяц и за год. Впечатляющие цифры можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!