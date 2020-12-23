Сколько платить за проезд по платным автодорогам: Кабмин утвердил тариф

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Сергей Медведев
Правительство определилось с тарифами на проезд платными автодорогами Украины. Теперь министры установили максимальную плату за единоразовый проезд по дорога, которые строили на условиях концессии. С тарифом определились на заседании Кабмина, которое состоялось в среду, 23 декабря.
Так, согласно документу ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:
- для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – 0,023 евро;
- для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонны – 0,023 евро;
- для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн – 0,045 евро;
- для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн – 0,133 евро.
Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине уже дают разъяснения касательно роста тарифов. Украинцам следует анализировать рынок газа в Украине и выбирать себе поставщика с самыми выгодными ценами. Такой совет дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 декабря.
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