Сколько платить за проезд по платным автодорогам: Кабмин утвердил тариф

Правительство определилось с тарифами на проезд платными автодорогами Украины. Теперь министры установили максимальную плату за единоразовый проезд по дорога, которые строили на условиях концессии. С тарифом определились на заседании Кабмина, которое состоялось в среду, 23 декабря.

Так, согласно документу ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:

- для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – 0,023 евро;

- для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонны – 0,023 евро;

- для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн – 0,045 евро;

- для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн – 0,133 евро.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине уже дают разъяснения касательно роста тарифов. Украинцам следует анализировать рынок газа в Украине и выбирать себе поставщика с самыми выгодными ценами. Такой совет дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 декабря.

равительство Украины приняло постановление об условиях закрытия пунктов пропуска на границе с Крымом и неподконтрольными Киеву районами Донбасса. С реди возможных причин называют "наличие угрозы жизни и здоровью сотрудников или граждан, которые его пересекают, а также явлений, факторов, которые делают невозможным нормальную работу пропускного пункта". Тем временем, одним из ранее прозвучавших решений правительства стали условия закрытия КПВВ . П

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