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Сколько платить за проезд по платным автодорогам: Кабмин утвердил тариф

Во сколько обойдется проезд по дорогам Украины, которые находятся в концессии - решение приняли в Кабмине

сегодня, 15:55
Автор:

Сергей Медведев

Правительство определилось с тарифами на проезд платными автодорогами Украины. Теперь министры установили максимальную плату за единоразовый проезд по дорога, которые строили на условиях концессии. С тарифом определились на заседании Кабмина, которое состоялось в среду, 23 декабря.

Сколько платить за проезд по платным автодорогам: Кабмин утвердил тариф

Так, согласно документу ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:

- для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей –  0,023 евро;

- для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонны –  0,023 евро;

- для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн –  0,045 евро;

- для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн –  0,133 евро.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине уже дают разъяснения касательно роста тарифовУкраинцам следует анализировать рынок газа в Украине и выбирать себе поставщика с самыми выгодными ценами. Такой совет дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству  18 декабря.

Тем временем, одним из ранее прозвучавших решений правительства стали условия закрытия КПВВ. Правительство Украины приняло постановление об условиях закрытия пунктов пропуска на границе с Крымом и неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Среди возможных причин называют "наличие угрозы жизни и здоровью сотрудников или граждан, которые его пересекают, а также явлений, факторов, которые делают невозможным нормальную работу пропускного пункта". 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/712034.html
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