Тарифы на коммуналку снова будут расти: прогноз Нацбанка

Нацбанк предполагает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2025 года из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

Тарифы. Фото из открытых источников

Отмечается, что прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы.

"Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням. Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения", – сказано в документе.

С другой стороны, отмечают в НБУ, более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах", – говорится в отчете.

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