Тарифы на коммуналку снова будут расти: прогноз Нацбанка

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Кравцев Сергей
Нацбанк предполагает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2025 года из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.
Тарифы. Фото из открытых источников
Отмечается, что прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы.
С другой стороны, отмечают в НБУ, более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.
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