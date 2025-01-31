Тарифы на коммуналку все-таки повысят: когда это произойдет

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Кравцев Сергей
Нацбанк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Но с 2026 года повышение скорее всего произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (январь 2025 года).
Тарифы. Фото из открытых источников
Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года.
Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы.
По данным НБУ, неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза по инфляции. Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.
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