Тарифы на коммуналку все-таки повысят: когда это произойдет

Нацбанк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Но с 2026 года повышение скорее всего произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (январь 2025 года).

Тарифы. Фото из открытых источников

"Предполагается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции", — говорится в обзоре.

Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года.

Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы.

"Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", — говорится в документе.

По данным НБУ, неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза по инфляции. Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

"С другой стороны, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", — добавили в НБУ.

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