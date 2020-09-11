Тарифы на ЖКУ в Украине: какие платежки и проблемы сулят нам местные выборы

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) всегда были контраверсийной темой в Украине. Оппозиция постоянно уверяет, что они завышены, представители власти всегда находят повод поиграть с ними “под выборы”, а потребители вечно недовольны, как зачастую и поставщики. В этом году местные выборы практически совпадают с началом нового отопительного сезона. Что происходит сейчас в сфере ЖКУ и чего можно ожидать – разбиралось издание "Комментарии".

Тарифный фронт: общий расклад

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает: "Чем ближе начало отопительного сезона, тем острее встает тема тарифов, или, как говорил кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2019-м году в одном из своих "видосиков", того, что на "т" начинается, и на полный капец заканчивается".

С тарифами на коммуналку у нас действительно "полный капец”. Неудивительно, что 83% украинцев считают тарифы на ЖКУ превышающими их реальную стоимость, а почти 90% респондентов категорически против дальнейшего повышения стоимости услуг ЖКХ. Таковы данные августовского опроса Центра Разумкова. Но вряд ли власти к нему прислушаются.

А ведь, согласно данным Госстата, долги населения Украины за ЖКУ на конец июля составляли 55,8 млрд грн. Из них:

– 21,6 млрд грн – задолженность по оплате за поставки и распределение природного газа;

– 17,3 млрд грн – за поставки тепловой энергии и горячей воды;

– 5,6 млрд грн – за централизованное водоснабжение и водоотвод;

– 5,3 млрд грн – за поставку и распределение электроэнергии;

– 5 млрд грн – за управление многоквартирным домом

– 1 млрд грн – за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов.

Власти много говорят о важности энергоэффективности, экономии, разумного подхода к формированию тарифов. Но пока ситуация более-менее нормальна лишь с энергоэффективностью.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению в Украине жилые здания на 81,3% оснащены счетчиками тепловой энергии, 17% - счетчиками горячей воды, 74,6% - счетчиками питьевой воды. Если счетчик не установлен, то жители оплачивают услуги по установленным расчетным нормам потребления. При этом с 1 января 2021-го года вступят в силу новые тарифы на газ для бытовых потребителей. Семьям, которые не установили газовые счетчики, увеличат норматив на потребление топлива в три раза.

При этом именно цена на газ, которая тянет за собой и тепловой тариф, - самый болезненный для украинцев момент.

"Главная проблема – это уровень доходов украинцев, – отмечает политический и экономический эксперт Валерий Клочок. – Тарифы на ЖКУ у нас, на самом деле, не самые высокие в мире или Европе. А вот соотношение платежеспособности с суммой в платежках является непосильным для миллионов украинцев".

Тарифный фронт: газовые игры

Смена власти в Украине пришлась на резкое падение цен на газ на мировых рынках. А цена газа является основной составляющей тарифов на ЖКХ, напоминает Владимир Манько.

"Этот фактор и феноменально теплая зима привели к тому, что прошлый отопительный сезон прошел спокойно, – отмечает эксперт. – Но сейчас цена на газ на европейских хабах пошла вверх. Поскольку с 1 августа отменено спецобязательство (ПСО) Нафтогаза поставлять газ для населения по цене ниже рыночной, мы неизбежно увидим рыночные колебания цен в своих платежках".

Газ для населения уже подорожал, что является следствием перехода на рыночное ценооборазование (его от Украины требовали МВФ и Евросоюз). Средняя стоимость кубометра газа в сентябре составила в Украине 5,49 грн, что на 1 грн больше, чем в августе. При этом меньше всего будут платить клиенты поставщика TAS Energy (4,39 грн за куб).

Монополист НАК Нафтогаз установил в сентябре цену в 4,7 гривны за куб, что на 45% дороже, чем в августе. Вырос и годовой тариф: с 4,73 до 5,24 гривны за куб. В Нафтогазе ссылаются на рост цен на европейских хабах, к которым привязаны и украинские цены.

И хотя в подземных хранилищах у нас находятся рекордные объемы (более 25 млрд кубов на конец августа - 139% против соответствующего периода прошлого года), закупленные еще по низким летним ценам, и, кроме того, имеется газ внутренней добычи – Нафтогаз диктует свои условия.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что Нафтогаз полностью контролирует госкомпанию "Укргаздобыча" и газ собственной добычи, и мог бы предлагать более низкую цену. Но не предлагает, предпочитая зарабатывать на украинцах дополнительную маржу.

Юрий Корольчук прогнозирует, что тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом. А именно: вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн.

Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти), итоговый тариф может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривен за куб. То есть, отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Жителям многоэтажных домов – полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб). Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…

Юрий Корольчук не исключает, что из-за игр Нафтогаза уже в апреле 2021, когда завершится отопительный сезон, долг будет на уровне 90 млрд грн. Он также отмечает, что рост цены на газ, ожидание роста тарифов, долговая яма коммунальной сферы - это факторы, которые ускоряют процесс оттока людей от партии власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не скрывает, что повышение цен на газ для населения продолжится. Правда, он уверяет, что в Украине сейчас самая низкая цена за последние пять лет.

Между тем, действующий как государство в государстве Нафтогаз 4 сентября опубликовал список из более 60 городов, в которых из-за долгов грозится зимой отключить теплоподачу в ряде домов.

При этом подчеркивается, что на 1 сентября задолженность контрагентов Нафтогаза в рамках работы относительно положений ПСО составила 67,4 млрд грн.

"Похоже, вскоре украинцы будут платить за газ и за некоторые ЖКУ как европейцы, – отмечает Владимир Манько. – Победа? Сомнительно, поскольку зарплаты и пенсии в Европе европейские, а у нас - украинские. А цена на газ выравнивается. По некоторым оценкам скоро она вырастет до 6-7 грн за куб с НДС, плюс доставка. В итоге рост составит около 80%".

Тарифный фронт: электро-шок

Рынок электроэнергии – еще одно наше "поле чудес". Хотя монополисты и выращивают здесь целые рощи деревьев с золотыми монетами, но постоянно находят повод для недовольства "урожаем". А власть, в зависимости от того, какой из олигархов ей в данный момент более любезен, может подыгрывать либо Ахметову с его ДТЭК, либо – Коломойскому, Фирташу, Пинчуку и иже с ними, для которых высокие тарифы на электроэнергию – болезненный удар по их предприятиям.

Политолог Николай Давидюк, комментируя августовский рост на 8,5% оптовой цены на электроэнергию, отметил, что это делается в угоду частной монополии. И назвал происходящее вполне объяснимым, учитывая предыдущую работу премьера Дениса Шмыгаля в ДТЭК.

Ну, а бытовой потребитель у нас традиционно находится между молотом и наковальней.

Просто факт: цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020-го была самой высокой в Европе. Об этом сообщалось в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии. Отличился т.н. "Бурштынский энергоостров" - несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Там загнули цену в более чем 1700 грн за мегаватт электроэнергии. Тогда как для остальных регионов Украины эта цена составляла не более 1500 гривен (что тоже немало, это третий показатель в Европе).

26 августа Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила так называемый RAB-тариф (регулируемая база инвестиционного капитала – распространенный метод тарифообразования, который позволяет развивать и модернизировать инфраструктуру). Он будет действовать для всех операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго) страны, начиная с 2021-го года. Суть в том, что доходность облэнерго привязали не только к тарифу, но и к стоимости активов. Всё это заложат в платежку. Так что платить за электроэнергию будем однозначно больше.

Сейчас население платит за электроэнергию по специальной формуле: первые 100 кВт в месяц стоят 90 копеек (с НДС), а последующие – 1,68 грн за кВт. Но с 2021-го года "льготные" сто киловатт могут упразднить, а введение RAB-тарифа автоматически повысит тариф примерно на 14-15%.

Тем временем оператор национальных АЭС - "Энергоатом" – уверяет, что с начала года потерял 20 млрд грн из-за низкой цены продажи электроэнергии для населения. По его данным, за 8 месяцев гарантированному покупателю было реализовано 33,8 млрд МВт/ч электроэнергии по установленным ВСО (возложение спецобязательств для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии") ценам на общую сумму в 18,4 млрд грн (без НДС). Тогда как по приблизительным подсчетам средняя рыночная стоимость этой электроэнергии превышает 38 млрд грн.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не исключает, что произойдет уравнение тарифов на электроэнергию для промышленности и населения. То есть бытовым потребителям придется платить куда больше, чем сейчас.

Тарифный фронт: качественный аспект

Отдельный вопрос – качество ЖКУ. Потребители часто жалуются на то, что оно не соответствует высоким тарифам. При этом все потери (тепла, воды и т.д.) поставщики перекладывают на плечи потребителей.

"Сегодня в мире технологий увеличивается количество экспертов, которые предлагают потребителям свои услуги в части определения качества жилищно-коммунальных услуг, – говорит доктор права, адвокат Иван Либерман. – Есть специалисты, которые имеют передвижные мини-лаборатории. Они делятся информацией в интернете о предоставлении подобной услуги. Так что любой желающий может ее заказать".

По словам Ивана Либермана, специалист с такой мини-лабораторией, помещающейся в небольшой чемодан, приезжает домой к заказчику. Там в присутствии начальника ЖЭКа, ОСМД или жилищного кооператива, а также хозяина квартиры, двух понятых (которые в дальнейшем могут стать и свидетелями) осуществляются все необходимые замеры. И дается четкая информация о качестве, например, воды.

"Нередко это происходит в присутствии адвоката, который, в свою очередь, всё фиксирует на фото или видео, – продолжает доктор права. – Составляются протоколы осмотра. Позже, на основании соответствующих документов, появляются поводы и основания для того, чтобы всё это было надлежащим доказательством в суде. Тогда уже, с позиции справедливости и юридической силы, можно говорить об изменении тарификации, аннулировании платежек в аспекте начислений тех или иных сумм за определенную услугу и так далее".

Иван Либерман подчеркивает, что речь идет о так называемом принципе "велосипедной звездочки".

"Если один человек в одной квартире в многоквартирном доме заказывает такое исследование качества ЖКУ, и если он, выиграв судебный процесс, возвратит деньги за некачественную услугу, то, автоматически, все люди, проживающие в этом многоквартирном доме, становятся потенциально выигрышными лицами. Они смогут подавать аналогичные заявления, опираясь на положительный результат этой одной квартиры, – поясняет адвокат. – То есть, эта маленькая звездочка на велосипеде может раскрутить большое колесо. При наличии грамотного, мудрого подхода можно применить такой принцип "велосипедной звездочки" и он будет потенциально выигрышным".

Тарифный фронт: субсидианты

Субсидии – еще один больной вопрос, связанный с коммунальными раскладами в Украине. Одни считают их палочкой-выручалочкой для малоимущих слоев населения, другие – коррупционной схемой и мотиватором для уклонения от полноценной оплаты ЖКУ.

"Субсидирование различных видов деятельности граждан, бизнеса или отдельных секторов экономики - довольно распространенная практика в мире. Она имеет свои недостатки и преимущества, – отмечает политический и экономический эксперт Валерий Клочок. – Рыночная модель экономики через субсидирование убыточных предприятий или нерентабельных секторов испытывает существенное торможения в своем развитии. Но такой подход полезен для обеспечения занятости населения. Субсидирование же малоимущих граждан играет ключевую роль в реализации социальной функции государства - поддержки тех, кто по ряду объективных причин не имеет достаточных доходов для оплаты коммунальных услуг".

Поэтому, подчеркивает эксперт, однозначной оценки пользы или вреда от субсидий быть не может.

"В разных странах субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг реализуются по-разному, – продолжает Валерий Клочок. – Во Франции, Германии такого вида помощи для малообеспеченных нет. Но есть помощь тем, кто не имеет собственного жилья и снимает его. В Бельгии вопросы социальной помощи - в приоритете. В Польше для оплаты ЖКУ также есть государственная субсидия. В Латвии и Эстонии предоставляют субсидии на ЖКУ в денежной форме после их уплаты, если остаток ваших средств меньше, чем установленный государством гарантированный доход на одного гражданина. Подходы разные, но социальная функция остается неотъемлемой частью государственной политики в развитых и развивающихся странах".

В Украине субсидии, которые еще недавно были спасительным кругом для миллионов граждан, в грядущем отопительном сезоне станут для многих недоступными. Да и выплачивать их собираются не в тех размерах, что ранее. Не говоря уже о том, что если в 2017-м субсидию получали почти семь миллионов домохозяйств, то в этом году показатель уменьшился почти до трех миллионов. И продолжение следует…

Валерий Клочок напоминает, что еще в 1995-м году было принято постановление Кабмина "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива". С тех пор данное постановление претерпевало изменения 57 раз. Это было вызвано изменением порядка, условий предоставления субсидий, размера суммы и вида (наличная или безналичная).

"Впрочем, суть остается единой - это помощь на оплату ЖКУ, – отмечает эксперт. – К примеру, в июле 2020-го субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 2,9 миллиона граждан Украины. Средний размер субсидии составил 256,73 грн, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. В январе 2020 года субсидию получали более 3,1 миллиона домохозяйств, а ее средний размер составлял 1256 гривен".

В госбюджете на текущий год изначально было предусмотрено 48 млрд грн на субсидии. Но в апреле во время секвестра бюджета и при формировании COVID-фонда выплаты льгот и субсидий гражданам уменьшили на 8,2 млрд грн. А в сентябре, в первую неделю новой сессии, нардепы поддержали в первом чтении законопроект, вносящий очередные изменения в госбюджет. Среди них - сокращение расходов (на 2,16 млрд грн) Минсоцполитики по статье финансирования субсидий на оплату коммуналки.

Директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что система субсидий была более или менее эффективной во времена растущей экономики. А сегодня мы имеем падение ВВП и накопление внешних долговых обязательств. Деньги на поддержку малоимущих украинцев в былых масштабах уже брать неоткуда.

"Отопительный сезон стартует близко к выборам, но платежки за октябрь люди получат уже после выборов, в ноябре, – говорит эксперт. – Власть, безусловно, будет уверять украинцев в своей безоговорочной преданности приоритету социальной защиты, но "невидимая рука рынка" (по Адаму Смиту) пока является всемогущей. Люди сходят на выборы, и будут богатеть мыслью о том, что им наобещала власть. А получив платежки, возьмутся за головы. Получится как всегда - "полный капец"".

Ранее "Комментарии" прогнозировали, чего украинцам ожидать от нового "сезона" Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!