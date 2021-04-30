Тарифы в Украине в мае: чего ждать украинцам

В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги не стоят на месте. "Комментарии" узнали, что ждет украинцев в мае, какие риски несет очередное повышение и насколько оно оправдано.

Тарифы в Украине. Фото из открытых источников

Как рассказала изданию эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "СПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно, с первого мая 2021 года абсолютно для всех потребителей поднимается тариф на газ. Потому что с 1 августа 2020 года в Украине заработал "рынок газа", то есть государство перестало вмешиваться в регулирование ценообразования. В независимости от того, в каком регионе или области находится поставщик, потребитель мог выбирать себе тариф, который ему предлагали, а затем получал счет с учетом транспортировки газа.

Однако с началом отопительного сезона, граждане начали получать счета с высокой стоимостью за кубический метр и начались активные протесты с декабря 2020 года. С тех пор Кабинет министров решил вмешаться и сделать единую стоимость для всех 6,99 грн за кубометр, независимо от региона и питательной компании. Впоследствии было отсрочка применения рыночных цен, сначала к первому апреля, но из-за локдауна снова это было перенесено.

"С первого мая 2021 года государство самоустранилось от ценообразования и установило так называемый годовой тариф. Это означает, что любой поставщик газа для потребителя не имеет права поднимать цену выше заявленной к первому мая, но может ее опускать", — пояснила эксперт.

В начале апреля комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила годовой тариф для газа и приняла постановление, в котором было указано, что все поставщики должны предоставить единый годовой тариф.

По мнению Ненно, во-первых, такой тариф позволит всем потребителям планировать расходы на коммунальные услуги, во-вторых, это стабилизирует рынок от манипуляций, чтобы колебания, например, мировой биржи не влияли на его ценообразования.

"Вследствие подорожания цены на газ за один кубический метр автоматически дорожает оплата коммунальных услуг, в первую очередь — это горячее водоснабжение и отопление (но для всех это станет очевидным только в отопительный сезон, когда все получат счета за использованные гигакалории). Впоследствии состоится подорожание до 90% товаров общего потребления от продуктов до легкой промышленности, ведь большинство предприятий в Украине работают на газовом оборудовании", — прогнозирует эксперт.

По ее словам, очередное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и товары общего потребления станут очень ощутимыми для граждан, ведь заработная плата не так стремительно растет как тарифы. Это приведет к тому, что вырастут долги за потребленные коммунальные услуги, предприятия, предоставляющие эти услуги, начнут отключать потребителей. И скорее всего, отмечает Ненно, поставщики коммунальных услуг будут всеми возможными методами ходатайствовать в органы местного самоуправления и администрации с просьбой компенсировать их расходы. Поскольку любое предприятие не может существовать с колоссальными задолженностями — начнутся судебные дела на взыскание долгов. А те, кто старательно будет платить за коммунальные услуги, будут отказывать себе в товарах первого потребления, то есть начнут экономить на еде, приобретении новой обуви или одежды. Они начнут оплачивать коммунальные услуги по высоким тарифам, но за счет ограничения своего образа жизни.

Эксперт напомнила, что недавно был опубликован проект постановления Кабмина, который намерен ввести более жесткую и подробную проверку субсидиантов, который должен начаться с 1 мая 2021 года. Это предполагает ликвидацию комиссий, которые назначали субсидии, предоставление субсидиантом деклараций о полученных доходах от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д., внимание будут обращать и на осуществление стоимостных одноразовых покупок, покупку иностранной валюты, банковских металлов, наличие банковских депозитов, пересечение границы.

"Это делается с целью справедливого назначения субсидий. В связи с этим, возникает вопрос и спор с действующим законодательством и подзаконными нормативными актами, поскольку в Украине есть действующий закон о банковской тайне, и каким образом они будут обращаться в банковские учреждения по поводу предоставления информации об имеющихся банковских депозитах — неизвестно", — говорит Ненно.

Она отмечает, что в Украине нет ни одного реестра о денежном обращении и это остается банковской тайной. Только уполномоченные органы, такие как прокуратура, ГБР, НАБУ, другие налоговые органы имеют полномочия для получения такой информации.

Относительно принятого законопроекта 2458, эксперт добавляет, что он будет оставаться отрицательным только для потребителей, поскольку поставщик будет предоставлять услугу до узла коммерческого учета. То есть до точки распределения всего, что идет по трубам, будет отвечать поставщика услуг, а все, что после точки распределения — будет проблемой совладельца. Как считает Ненно, это несправедливо, поскольку состоится самостоятельное распределение между потребителями не баланса и никто не будет обслуживать внутридомовые сети, как это и было раньше.

Вместе с тем эксперт называет очередное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги оправданным.

"Начиная с независимости Украины, еще с 1991 года происходило искусственное сдерживание тарифов на ЖКУ и это стало одной из причин их повышения. И в результате, такие тарифы не покрывали фактическую себестоимость и это приводило к миллионным убыткам во многих отраслях", — резюмировала Кристина Ненно.

Как сообщалось, украинцев ждет несколько этапов повышения тарифов. Известны подробности.

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