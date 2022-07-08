Тарифы заморожены: о чем говорит решение Кабмина – спасет ли это страну от гуманитарной катастрофы

Кабинет министров Украины на заседании 7 июля принял решение о замораживании любого повышения тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства. Это, в частности, касается тарифов на электроэнергию. Как оцениваете данное решение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Тарифы. Фото из открытых источников

Оплата госчиновников и ТОПов госкомпаний также должна быть ограничена

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает так:

"Тарифы во время войны повышать нельзя. Должен быть включён механизм ПСО (от английского public service obligations, сокращено PSO — возложение специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии; проще говоря, регулирование цен в пользу потребителя – прим. ред.). Он и включён".

Но есть, подчеркивает эксперт, также моральная сторона вопроса.

"Оплата госчиновников и ТОПов госкомпаний также должна быть ограничена на это время, – считает Леонид Униговский. – А механизм компенсации за ПСО должен быть объективным".

Другого сценария быть не может, иначе наступит гуманитарная катастрофа

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский уверен, что мораторий на повышение тарифов необходим в условиях жестокой войны.

"Другого сценария быть не может, иначе наступит гуманитарная катастрофа, – поясняет он. – По моим расчетам, уровень безработицы вырос примерно на 15%".

Что касается последствий для ликвидности рынка, то есть наличия оборотных средств – особых рисков эксперт не видит.

"Украинцы, несмотря на все сложности, нашли финансовые возможности и более-менее исправно оплачивают платежи, – отмечает Максим Билявский. – Было бы уместно также отменить повышение тарифов оператора газохранилищ на закачку и хранение газа, ведь это будет сдерживать трейдеров накапливать голубое топливо, создавая определенный риск накануне отопительного сезона. Именно обоснование такого решения достаточно спорно (речь идет о стоимости технологического газа в предыдущие периоды и росте средних заработных плат), поэтому оно должно быть отменено. Иначе в послевоенный период этот фактор приведет к незначительному пересмотру других тарифов, уплачиваемых непосредственно потребителями".

Несмотря на заявление правительства, платежки украинцев все равно стали больше и платежи стали больше

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко считает позитивным решение Кабмина о замораживании тарифов.

"Но при этом платежка украинцев всё равно увеличивается, – отмечает он. – Большинство теплокоммунэнерго (ТКЭ) в городах добавили новые платежи и провели перерасчет стоимости тепла за отопительный период 2021-22. Новые платежи – это за подогрев воды в многоквартирном доме, за пользование полотенцосушителем".

Так что, несмотря на заявление правительства, платежки украинцев все равно стали больше и платежи стали больше, подчеркивает эксперт.

Олег Попенко также акцентирует, что во время войны, когда 8 млн человек только внутри Украины стали вынужденными переселенцами, а 5 млн выехало за рубеж, когда миллионы рабочих мест полностью утрачены, остро стоит вопрос платежеспособности украинцев. По его словам, на 1 июля долги потребителей за газ перед Нафтогазом составили уже почти 90 млрд гривен.

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