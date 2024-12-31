Транспортировка газа подорожает на 305%: о чем говорит это решение, к чему возникают вопросы

Уже с 1 января 2025 года услуги транспортировки газа для внутренних потребителей вырастут в цене на 305%. Причина удорожания – прекращение транзита газа. Так, тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики на заседании 30 декабря в связи с прекращением транзита российского газа. Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличивается со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%. Чем вызвано такое решение? Действительно ли у власти не было другого выхода, кроме, как возложить содержание украинской ГТС на плечи украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение тарифов ОГТС. Фото: из открытых источников

После этого решения больше вопросов, чем ответов

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что решение НКРЭКУ поднять на 305% тарифы для объединённой газотранспортной системы Украины кроме, как на грани абсурда не назовешь.

"Для чего это делается? Для того, чтобы эксплуатировать нашу ГТС. Вроде бы всё логично. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а, зачем её эксплуатировать, если в ней нет необходимости и 60-70% ГТС не будет эксплуатироваться? А, если не будет эксплуатироваться 60-70%, то, зачем так высоко поднимать стоимость услуг ГТС Украины? Параллельно с этим звучит заявление бывшего главы ГТС Макогона (экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон – ред.), который говорит, что они готовились к тому, что не будет транзита и заранее провели консервацию как станций, так и самой объединённой газотранспортной системы. Также появляется заявление нынешнего гендиректора ГТС Дмитрия Липпы, в котором говорится, что компрессорные станции действительно заранее были подготовили. Также в заявлении говорится, что будут законсервированы те, которыми мы не будем пользоваться. Так, а, зачем тогда поднимать тариф, если вы так тщательно подготовились и у вас не будет затрат на те станции, которые вы законсервировали? Понятно, что ответ на этот вопрос мы не услышим. Если эта информация неправдива, должны отреагировать наши правоохранительные органы и задать вопрос, а, куда пошли деньги, которые были у предприятия, а это десятки миллиардов гривен? Куда они пошли, если они не пошли на консервацию?", – отмечает Олег Попенко.

Эксперт отмечает, также возникает следующий вопрос, а, зачем ГТС заплатила "Нафтогазу" деньги за вымышленные долги, которые могли бы быть направлены на консервацию объектов? В итоге, подчеркивает собеседник портала "Комментарии", вопросов больше, чем ответов.

"Но самый главный вопрос, а, кто будет компенсировать разницу в тарифах, которые сейчас подняла НКРЭКУ? Ведь, если мы говорим о европейском рынке и европейских странах, то в этой ситуации любое вменяемое правительство должно разработать механизмы компенсации роста тарифов. Как в той же Германии это было 2020-2022 годах, когда правительство потратило 300 млрд евро на компенсацию разницы тарифов, как для бизнеса, так и для населения. Румыния, беднейшая страна Евросоюза, потратила 5 млрд евро на компенсацию в разнице тарифов во время ковида. Пандемия уже закончилась, а до конца 2024 года в Нидерландах, одной из богатейших стран Евросоюза, до сих пор работает фонд компенсации высоких тарифов для домохозяйств, которые платят больше 10% от общего консолидированного дохода. Кстати в Украине такая цифра равна 15%. Но, к сожалению, не разрабатывается проект компенсации тарифов для бизнеса в связи с повышением стоимости транспортировки газа", – отметил эксперт.

Поэтому, прогнозирует Олег Попенко, в 2025 году украинцев ждёт как повышение стоимости тарифов, транспортировки, распределения, так и стоимости электроэнергии, потому что в дальнейшем эту разницу и оплатят ТЭЦ, ТЭС, которые потребляют газ для того, чтобы вырабатывать электроэнергию.

Для граждан это увеличение стоимости "аукнется" через продукцию предприятий

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин отметил, что причина удорожания понятна, ведь платы за транзит газа не будет. Следовательно, нет и источника средств для обеспечения работоспособности ГТС.

"Вариант просить денег у партнёров вряд ли реальный. Оставить ГТС без обслуживания, значит превратить ее в металлолом. Так что вариант только за счёт потребителей. Пока не бытовых. Кстати, такое развитие предполагали уже давно. Странно, что это воспринимается как совершенно новое", – прокомментировал эксперт.

Игорь Черкашин добавляет, для граждан это увеличение стоимости "аукнется" через продукцию предприятий. Она подорожает.

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