Украинцам массово начисляют лишние киловатт за свет - глава Союза потребителей коммунальных услуг

Общественный деятель и председатель правления "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко заявил, что украинцам массово начисляют лишние киловатты за свет. По его словам, большинство жалоб поступают от тех людей, которые потеряли жилье из-за войны с Россией.



Украинцам начисляют лишние киловатты за свет. Фото из открытых источников

Олег Попенко отметил, что украинцы стали чаще обращаться в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и суды через необоснованные платежки за электроэнергию.

"Особенно часто жалобы касаются начислений для разрушенного жилья или квартир/домов, в которых никто не живет — даже при регулярной подаче показаний. То есть люди доказывают отсутствие потребления, но им продолжают начислять средний довоенный тариф и выставлять долги", — пишет Олег Попенко.

По информации председателя правления "Союза потребителей коммунальных услуг" в 2023 году в НКРЭКУ поступило 25 556 обращений от потребителей услуг электроэнергии, а по состоянию на 14 февраля 2024 года было подано более 1200 заявлений. В Нацкомиссии уточняют, что большинство обращений поступало от физических лиц, а главными их темами были долги за электроэнергию и порядок расчетов за свет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков.

Также "Комментарии" писали, что председатель правления "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко заявил, что украинцам поднимут тариф на электроэнергию. По его словам, первое подорожание услуг следует ожидать с первого июня. Это произойдет в период, когда цена квитанций за свет станет меньше в связи с теплым периодом.