"Укрзализныця" повышает тарифы

Стартовал первый день повышения тарифов на грузовые перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины на странице Facebook.

Укрзализныця - фото из открытых источников

С 17 августа установление тарифов для грузов внеклассной группы на уровне грузов первого тарифного класса, а также повышение на 8% тарифов на перевозку груза первого и второго классов. Вырастет на 51,8% тариф и на пустой пробег грузовых вагонов.

Второй этап повышения тарифов планируется с 1 января 2022 года. Он предусматривает повышение тарифов на 20,4% для грузов первого класса и на 6,5% на груз второго класса.

"Долгое время на рынке в Украине наблюдалось искривление тарифной политики, поэтому перевозки одного груза были намного дороже других, при чем себестоимость двух перевозок могла быть одинакова", — сообщает Министерство инфраструктуры.

Также министерство добавляет, что новые правила помогут достичь безубыточного уровня перевозки груза внеклассной группы и первого тарифного класса уже в этом году и приблизить его к уровню второго тарифного класса.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал повышение тарифов на железной дороге одной из приоритетных задач для нового временно исполняющего обязанности главы "Укрзализныци". Также он добавил, что благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" может получить дополнительные 2 млрд грн уже в этом году и 10 млрд грн в следующем.

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