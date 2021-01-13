В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями – Компан

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Станислав Молчанов
Проблему резкого
роста стоимости энергоресурсов и как следствие повышения тарифов на
коммунальные услуги необходимо решать через механизм адресных субсидий, а не
путем отказа от реформы рынка и возобновления государственного регулирования
цен. Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем
Компан.
Повышение тарифов в Украине. Фото из открытых источников
По его словам,
чтобы поддержать наиболее уязвимые категории бытовых потребителей и погасить
разницу в цене коммунальных услуг, возникшую из-за резкого роста стоимости
энергоресурсов на мировых рынках, необходимо выделить порядка трех миллиардов
гривен.
По мнению главы
Ассоциации, это поможет тем украинцам, которые нуждаются в помощи, пережить
месяц пиковых тарифов, поскольку уже в феврале ожидается снижение цен на
энергоресурсы.
Ранее сообщалось,
что в правительстве предлагают решить проблему резкого роста тарифов за счет
введения граничных цен, в
том числе на природный газ.
Артем Компан
обратил внимание, что решение данной проблемы не может быть эмоциональным, а
должно учитывать оценку его последствий для всех участников и потребителей, и
поставщиков.
Эксперты
Ассоциации поставщиков энергоресурсов разработали пакет мер, которые позволят
решить возникшую проблему, не отказываясь от взятых на себя обязательств по
реформированию рынков природного газа и электроэнергии. Конкретные предложения
по урегулированию тарифного кризиса были переданы Ассоциацией на рассмотрение в
профильное министерство.
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