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В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидий для оплаты коммунальных услуг

Некоторые украинцы для оплаты коммунальных услуг будут получать субсидию вдвое больше, чем другие

сегодня, 13:05
Автор:

Елена Бурдейная

Министерство социальной политики сообщило о максимальном размере субсидий для части украинских семей.

В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидий для оплаты коммунальных услуг

Украинские гривны - фото из сети

Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) уменьшается для многодетных семей и детских домов семейного типа. Они будут получать субсидии до 10 тыс. грн для компенсации затрат на отопление зимой 2021-22 гг. Это объясняется тем, что, как правило, проживают такие семьи в квартирах или домах с большой площадью, а следовательно, на их обогрев тратится больше.

Виталий Музыченко, представитель Минсоцполитики, напомнил украинцам о порядке начисления субсидий. Они назначаются индивидуально каждому домохозяйству и зависят от доходов его членов, средств, расходуемых на оплату коммунальных услуг, а также от текущих тарифов. Очевидно, чем меньше доход семьи и чем больше площадь здания, где она проживает, тем субсидия больше.

В течение летнего сезона, когда нет расходов на отопление, в среднем украинцы получали субсидию в размере 300-350 грн. Осенью и зимой она возрастала до двух тыс. грн. Хотя иногда, в зависимости от особенностей домохозяйств, ЖКХ и тарифов, субсидия в особых случаях составляла от трех до пяти тысяч грн. В этом году для многодетных семей и детдомов семейного типа компенсация будет еще больше.

Чтобы получить субсидию, необходимо подать документы одним из трех способов:

1) лично обратиться или в Центр предоставления админуслуг (ЦНАП), либо к старосте деревни, либо в орган соцзащиты в районном населенном пункте,

2) направить по почте,

3) оформить через электронный сервис на сайте Минсоцполитики (инструкции, Е-сервис).

Подаются два документа:

1) заявление о предоставлении субсидии, которое можно самостоятельно распечатать по ссылке;

2) декларация о доходах (см. ссылку).

Чтобы получить субсидию в полном объеме, нужно незатягивать и оформлять документы прямо сейчас! Срок, в течение которого соответствующие комиссии принимают решение, — десять дней (см. ссылку).

В прошлом отопительном сезоне в среднем 3,5 млн домохозяйств получали субсидию для оплаты коммунальных услуг. Средняя выплата составила 1050 грн. Всего государством было потрачено 24,2 млн грн.

Портал "Комментарии" ранее сообщал о решение Верховной Рады Украины по тарифам и субсидиям в ближайшем отопительном сезоне.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-rozmir-subsidiyi-dlya-bagatoditnih-rodin-ta-dityachih-budinkiv-simejnogo-tipu-mozhe-syagati-do-10-tisyach-griven-na-misyac
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