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В "Нафтогазе" рассказали какую цену готовы выставить для учреждений социальной сферы

Компания будет продавать газ дешевле для неприбыльных организаций

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна

Национальный поставщик рассказал, какие цены будут действовать для учреждений социальной сферы этой зимой в Украине. Об этом сообщили на странице АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" в Facebook.

В "Нафтогазе" рассказали какую цену готовы выставить для учреждений социальной сферы

В Нафтогазе назвали цену для социальной сферы, фото из открытых источников

Для учреждений социальной сферы 1 куб газа будет стоить 13,7 грн / куб. м (без НДС и транспортировки). Однако в компании отметили, что некоторые поставщики отказываются транспортировать газ по ценам ниже 30 гривен за кубометр.

В то же время компания будет продавать природный газ для учреждений, финансируемых из бюджета и неприбыльных организаций, в том числе и религиозных, кубометр по более низкой цене — 16,80 грн с учетом транспортировки и НДС.

Если заведения подпишут контракт с "Нафтогазом", то получат тепло по этой цене. К преимуществам контракта, сроком до конца 2022 года, входит также возможность отсрочки платежа и отсутствие необходимости банковских гарантий.

Такой специальный тариф установлен для того, чтобы школы, детские сады и медицинские учреждения запустили отопление и могли согреться в этом отопительном сезоне без лишних нагрузок на бюджет городов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе президента ответили на ситуацию с газом в областях. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал на своей странице в Facebook, что газа в хранилищах достаточно, а потому нет причины украинцам паниковать.

Также мы писали, что украинцам назвали десять лайфхаков, как согреться дома, пока холодные батареи. Среди советов горячий душ, приготовление пищи, физические упражнения и другие.


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Источник: https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/4535829223163494
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