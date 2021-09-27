В Украине под угрозой срыва отопительный сезон

В Украине уже начинают готовиться к началу отопительного сезона. Однако, из-за высоких цен на газ, которые выставляют поставщики для бюджетных учреждений – могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает "Слово и Дело".

тариф на газ - фото из открытых источников

Как заявляет директор аналитического центра Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук, начало отопительного сезона под угрозой срыва, а если и начнется, то с большими проблемами и долгами для предприятий.

"Отопительный сезон начнется, вопрос только, когда и как будет поставляться газ. А поставляться будет в долг, поэтому "Нафтогаз" сразу начнет начислять штрафные санкции, пени". – отметил специалист.

Как утверждает Ярослав Рабошук, с предприятий будут взиматься денежные средства, которые они бы могли направить на другие цели.

"С предприятий будут взиматься те средства, которые могли бы не взиматься, но и шли бы на другие цели – хотя бы на модернизацию котельных, чтобы их работа была эффективной и коэффициент полезного действия был около 100%, а не 50%, как сейчас. Штрафы и пени, которые "Нафтогаз" будет взимать через суды, – это большая проблема теплокоммунэнерго", – объяснил директор аналитического центра Ассоциации городов Украины.

Отметим, что в Лисичанске из-за долгов, накануне начала отопительного сезона от предоставления услуг отопления отключат 28 многоквартирных домов.

Также напомним, что в Украине установили стоимость газа для бытовых потребителей на уровне годового тарифа. Так "Нафтогаз" для отопительного сезона 2021- 2022 подготовил тариф в размере 7,96 за кубометр природного топлива.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета"Нафтогаза".





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