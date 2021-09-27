В Украине под угрозой срыва отопительный сезон

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Александра Якубовская
В Украине уже начинают готовиться к началу отопительного
сезона. Однако, из-за высоких цен на газ, которые выставляют поставщики для
бюджетных учреждений – могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает "Слово и
Дело".
тариф на газ - фото из открытых источников
Как заявляет директор аналитического центра Ассоциации
городов Украины Ярослав Рабошук, начало отопительного сезона под угрозой срыва,
а если и начнется, то с большими проблемами и долгами для предприятий.
Как утверждает Ярослав Рабошук, с предприятий будут взиматься денежные
средства, которые они бы могли направить на другие цели.
Отметим, что в Лисичанске из-за долгов, накануне начала отопительного сезона от предоставления услуг отопления отключат 28 многоквартирных домов.
Также напомним, что в Украине установили стоимость газа для бытовых потребителей на уровне годового тарифа. Так "Нафтогаз" для отопительного сезона 2021- 2022 подготовил тариф в размере 7,96 за кубометр природного топлива.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета"Нафтогаза".
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